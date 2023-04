De Camarena a los "Chapitos": espías de EU violan la soberanía y tensan al máximo la relación binacional

Intervenir teléfonos, infiltrar agentes y usar dispositivos especiales, secretos y sofisticados para espiar parecen ser elementos de una película de James Bond, pero se usan en exceso en el mundo real. Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció que las secretarías de Defensa y Marina están siendo objeto de “espionaje del Pentágono”. Sus palabras solo volvieron más rígida la relación con Estados Unidos e hizo que se debatiera el uso de software para vigilar a periodistas y activistas en México.

Las declaraciones de AMLO tensaron la relación con EU.

Los comentarios de Andrés Manuel López Obrador se producen después de que el diario The Washington Post reveló la semana pasada la existencia de supuestas tensiones entre el Ejército y la Marina mexicanos, citando filtraciones de comunicaciones militares secretas estadounidenses. "Tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional (...) y vamos a cuidar ya la información", comunicó el mandatario en su conferencia diaria la semana pasada. The New York Times también difundió que Estados Unidos utilizó el software Pegasus contra objetivos en México.

No está regulado el tema de acciones de inteligencia

En entrevista para El Heraldo Digital, el experto Julio César Peña Vega, maestro en estudios México- EU por la UNAM y licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, señaló que luego de las declaraciones se abrieron discusiones acerca si las medidas estadounidenses violaban la soberanía nacional.

Hace falta mayor regulación de estas actividades.

En 2022 se celebraron 200 años de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos y el primer aniversario del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras México-Estados Unidos, ahí se discutió cómo se aliarían en esos rubros.

“En ese diálogo se estableció el respeto por la soberanía, pero no está explícitamente cómo se llevarían a cabo las actividades de inteligencia de ambas naciones, incluso llegan a estar prohibidas de manera implícita y se llegan a regular cuando se establecen esos acuerdos… Sólo se mencionó que habría una cooperación entre las agencias pero no tan estrechas como en el sexenio de Felipe Calderón, en cual se permitió que personal estadounidense actuara bajo su propia cuenta sin un registro”, aclaró.

Sobre esto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard declaró a la prensa que el gobierno de López Obrador solicitará a Estados Unidos que informe sobre el espionaje del Pentágono y el origen de las recientes informaciones que dio a conocer la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sobre los cárteles mexicanos. “Haremos un planteamiento por las vías diplomáticas adecuadas preguntando eso”, agregó.

Cooperación sí, sometimiento no…

Espionaje... realidades y buenos deseos

¿Las acciones de EU violan la soberanía de México?

Y es que además, recientemente el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que agentes de la DEA lograron infiltrarse en la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Desde el punto de vista de Peña Vega, esta operación encubierta puede ser contradictoria, ya que necesitan obtener información porque es un problema que atañe a EU, pero también puede ser ilegal.

“En ese caso sí se viola la soberanía mexicana que estos tipos de agentes actúen de manera encubierta, porque eso no está establecido en los marcos de cooperación.. Este tipo de actividades no estaba del conocimiento del gobierno mexicano, del ejército o de las diferentes secretarías y entonces, el actuar sin un trabajo conjunto, sí es una violación a la soberanía, pero sí tiene que ir un poco entre comillas, por que es un poco más complejo”, opinó.

Ambas naciones tienen que colaborar, ya que el problema las atañe.

Y es que recordó que la situación del narcotráfico es cada vez más compleja porque ya no es algo exclusivo de México, sino que también afecta a Estados Unidos y ambos países deben abordarlo conjuntamente. El nuevo marco de trabajo conjunto aún no está definido completamente y se ha utilizado el discurso de soberanía para abordar la cuestión. Además, es posible que las declaraciones del presidente tengan un tinte político, aprovechando la situación para generar una retórica de amenaza extranjera y polarizar a la sociedad con miras a las elecciones en ambos países.

Se tensa la relación bilateral

El maestro Julio César apuntó que aún cuando sí genera cierto desencuentro, no es una discusión que vaya a poner fin a los lazos que unen estas dos naciones, “las relaciones entre los dos países entre México y Estados Unidos son muy complejas y muy diversas, podemos incluso llegar a ver momentos en la historia en el que la parte económica comercial se mantiene muy sólida en la parte política hay retóricas o pronunciamientos en contra”, refirió. Lo que si auguró es poca trabajo conjunto en cuestión del crimen organizado.

El embajador Ken Salazar sostuvo que México sabía de las acciones de infiltración de la DEA, pero no dio detalles.

“En lo que afectará será la seguridad y especialmente por la producción y distribución del fentanilo… Se ha disminuido la cooperación y eso sí es materia para los dos países y no puede abordarse ni solucionarse por uno solo, ni Estados Unidos como una potencia económica tiene la capacidad de por sí solo detener a las células delincuenciales, se tiene que abordar de una manera internacional entre los países y es ahí donde va va a haber esta repercusión en ese combate”, reflexionó.

AMLO se distanció de las agencias de EU

Peña Vega indicó que existen diferencias marcadas por el gobierno de López Obrador con respecto a sus antecesores en cuanto a la relación con las agencias de estadounidenses, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. Durante los gobiernos anteriores, hubo una participación activa de estas instancias y una cooperación cada vez más amplia e intensa, pero en esta administración se les restó protagonismo desde un principio.

En cuestión de seguridad conjunta, AMLO se distanció de EU.

Puso un alto a la actividad cada vez más profunda intensa que se tenía con las agencias estadounidenses, como la DEA y terminó con la Iniciativa Mérida, que era tratado que entró en vigor en 2008 para combatir el crimen organizado cuyos resultados han sido cuestionados por expertos por su poca efectividad y que finalmente cesó en 2021.

El espionaje es común en el mundo

El catedrático de la UNAM apuntó que el espionaje entre naciones es una práctica común que ha existido a lo largo de la historia y se relaciona con la existencia de amenazas. Durante grandes conflictos, como las guerras mundiales o la Guerra Fría, se volvió más intenso y relevante. También es una actividad realizada por entidades de un estado en relación con sus mecanismos de seguridad interna.

Ejemplo de eso es que el martes 25 de abril, Suecia informó a Rusia que cinco empleados de la embajada en Estocolmo deben abandonar el país bajo sospecha de espionaje. El ministro del Exterior, Tobias Billstrom, dijo que sus actividades son “incompatibles” con su estatus diplomático. Añadió que el embajador ruso Viktor Tatarintsev fue informado de las expulsiones. El Servicio de Seguridad Sueco (SAPO) recibió recientemente una lista de nombres de presuntos agentes de inteligencia rusos, informó la emisora SVT. Se puntualizó que “uno de cada tres diplomáticos rusos en Suecia es un agente de inteligencia”.

El de Camarena, agente de la DEA, es uno de los casos de espionaje al crimen organizado en México más conocidos.

Peña Vega apuntó que incluso Estados Unidos ha espiado a México en el pasado, especialmente durante la Revolución Mexicana y en la lucha contra el narcotráfico en los años 70 y 80, donde hubo operaciones muy famosas, como la del agente infiltrado Enrique “Kiki” S. Camarena Salazar, quien fue asesinado en su labor.

México no se salva, también espía

Grupos defensores de la libertad de prensa denunciaron el martes que el gobierno mexicano seguía usando el programa espía Pegasus en 2022 para interferir los teléfonos de activistas por los derechos humanos, a pesar de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner fin a esa clase de espionaje.

Al asumir el cargo en diciembre de 2018, López Obrador prometió poner fin al espionaje gubernamental, del cual él mismo, consideró, fue víctima durante décadas cuando estaba en la oposición. Sin embargo, los activistas víctimas que trabajan para el grupo Miguel Agustín Pro Juárez denuncian abusos por parte del gobierno y el Ejército. El centro ha sido blanco de espionaje en el pasado y, ahora aún lo son, según fue confirmado por medio de una investigación forense realizada por el Laboratorio Ciudadano de la Universidad de Toronto.

Raymundo Ramos, integrante del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, denunció que la SEDENA utiliza el malware Pegasus para espiarlo.

El programa espía Pegasus, de fabricación israelí, se vende solamente a organismos de gobierno, se infiltra clandestinamente en teléfonos y otros artefactos para recolectar datos y espiar a sus dueños.

“Estas actividades de inteligencia o de espionaje como se les conocen son necesarias para la salvaguarda del propio Estado pero debe haber una regulación para que se limite que estos softwares se usen contra periodistas o activistas… De lo contrario podría ser un atentado contra la misma sociedad”, expresó.

En ambos casos, tanto en el espionaje de EU a México y de México a la ciudadanía, Peña Vega expuso que la protección y la inteligencia es importante, pero debe haber límites claros. Sugirió que se tendría que establecer algún tratado con Estados Unidos para evitar roces y respetar la soberanía del país.

Concluyó que si bien las tareas de espionaje, que no necesariamente son exclusivas contra el gobierno mexicano, sino contra algunos órganos criminales, son para atender el lo concerniente al fentanilo y el narcotráfico, pues esto es como un globo que se aprieta en una parte y se ensancha en otra. Se necesita una cooperación entre ambos países para poder atender el asunto y evitar que surjan nuevos problemas en otras partes del hemisferio.

