Lorena Cuéllar asegura que lo que más le gusta es ayudar a la gente

Ayudar a la gente es lo que más le gusta a Lorena Cuéllar, quien asegura que vive momentos muy hermosos en esta etapa, en la que le tocó gobernar Tlaxcala, una entidad que se ha mantenido durante siete meses en el primer lugar nacional como el estado más seguro del país, que en año y medio ha impulsado al menos 540 obras y que está listo para ser sede del Campeonato Mundial de Voleibol.

La mandataria morenista se reconoce como una mujer detallista, apapachadora, como mamá, como tía y como hermana.

“Puedo tener todo el trabajo que tú quieras, pero siempre estoy al pendiente de mi familia. Nos reunimos, soy muy apapachadora. Me encantan los detalles con todos y me dicen: ‘Cómo te das abasto para pensar en muchos detalles’, que yo sé que tengo con ellos”, comenta.

Cuéllar Cisneros revela que duerme de tres a cuatro horas al día, por el nivel de trabajo, pero señala en entrevista con Paulina Greenham, en la sección Perfiles en Heraldo Media Group, que “me voy a acostar totalmente realizada; duermo tranquila”. Dice que la emoción por servir es lo que le da la alegría para poder aguantar.

Recuerda que es maestra de educación especial, de niños sordos, ciegos, y “mi verdadera carrera es increíble; el servir siempre se me ha dado; tengo una fundación desde hace ya casi 30 años, haciendo labor social, hacer el bien, ayudar”.

Agrega que “le decía a mi abuela: ‘A mí no me gusta la política, me gusta servir, me gusta ayudar a la gente’, y un día mi abuela me dijo que ese es el verdadero sentido de la política, y entonces ahí encontré que realmente me fascinaba la política, que es la verdadera vocación y devoción por el servicio”.

De hecho, su deseo es que al salir de la gubernatura, pueda hacerlo con la frente en alto, al igual que en todos los cargos que ha tenido. “La gente se me acerca, me abraza, me da una bendición. (…) Doy todos los días lo mejor, de verdad, lo más que puedo, porque quiero entregar mi vida entera a mi estado”

La gobernadora se dijo agradecida con la gente de Tlaxcala “que me dio la oportunidad de ser la mujer más votada del país” en las elecciones de 2021, lo que se refleja también en ser la mejor calificada.

Destaca que, al estar cerca de la gente, tras recorrer cada rincón del estado, los vecinos le proporcionaron la información que le ha permitido trabajar en favor de la población, con nuevos hospitales, medicamentos, un auditorio, mejor seguridad y la realización de 540 obras en lo que lleva de su administración, por mencionar algunos ejemplos, aunado al cuidado de los recursos públicos para garantizar que se apliquen de manera adecuada.

Como gobernadora, dice: “Me enorgullece saber que somos mujeres que estamos abriéndole paso también a otras mujeres y que hoy en Tlaxcala, tres mujeres están en los diferentes poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y que hoy nos ayudamos y les enseñamos también a otras cómo juntas podemos ganar y demostrar que no se trata de una competencia. (…) Las tres trabajamos sin colores, las tres trabajamos pensando en que le vaya bien a Tlaxcala”.

Lorena Cuéllar también habla de los proyectos en su administración. “Mi mente está a mil revoluciones, pensando”.

Destaca que trabajan en el plan para contar con un autotren, único en el mundo, el saneamiento del río Atoyac, de actividades artísticas, entre otros programas, como nombrar embajador turístico y cultural al cantante Carlos Rivera.

Recuerda que algún día dijo que iba a ser gobernadora y lo logró, al igual que otros cargos públicos que ha tenido. “Fui marcando mi camino y uno no descansa hasta que logra ese objetivo y yo quiero que a Tlaxcala lo conozcan en todo el mundo y que seamos un polo de desarrollo. Hoy es uno de los estados más desarrollados económicamente, en cuanto a empleos; hemos logrado mucho y eso me da tanto gusto”.

La mandataria estatal resalta la importancia del trabajo en equipo, “sin ellos, pues obviamente no sería nada de lo que hoy soy y Tlaxcala no tendría los éxitos que tiene, pero también es el pueblo, la gente que cree en lo que estamos haciendo”.

Reitera que en octubre la entidad será sede del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, después de 20 años que se había realizado en Europa.

Destaca que el evento va a llegar a 166 millones de espectadores en todo el mundo, además de ser una oportunidad para dar a conocer las tradiciones, la cultura y la gastronomía del estado.

