AMLO no irá a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Poniatowska: "Tengo que cuidar la investidura presidencial"

El presidente Andrés Manuel López Obrador no acudirá a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska, así lo dio a conocer en la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional.

No es que el mandatario busque hacer un desaire a la autora de La Noche de Tlatelolco, sino que decidió no seguir asistiendo a eventos públicos que no estén relacionados con la agenda de su gobierno. Dijo que la también activista es la mejor para recibir este galardón por su vinculación con la sociedad, así como haber acompañado la lucha de la izquierda junto a personajes como Fernando Del Paso, Carlos Monsiváis y Rafael Pérez Gay.

"Montan espectáculo, ¿no? y tengo que cuidar la investidura presidencial porque para tener fama están faltando el respeto, de juzgarme y pues tengo que cuidar la autoridad", dijo con respecto a la forma en la que los funcionarios son atacados en eventos públicos.

Aseguró que este reconocimiento es merecido por la escritora. FOTO: Presidencia.

El presidente reconoció la importancia de la obra de Poniatowska y aseguró que merece esta distinción que se hace a los mexicanos destacados por su labor artística, social o política.

"Entregarle una medalla así a una mujer consecuente como lo es Elenita es todo un acontecimiento porque se la han entregado a gentes que no la merecían", dijo.

López Obrador dijo que no le dará el gusto a las personas que buscan afectarlo en estos lugares, aunque dijo que siente mucho gusto para que la escritora sea reconocida.

"Don Belisario, bueno, es el hombre de la dignidad, del valor civil, del que se atreve cuando todo el mundo callaba, hablar en contra de Victoriano Huerta; de los poco que defiende a Madero después de su asesinato y eso le cuesta a él la vida", dijo sobre el personaje al que llamó un orgullo.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, reconoció esta situación ayer. FOTO: Especial.

