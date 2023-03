La Changa convoca a evento gratuito contra la "Guerra de Sonideros" de Sandra Cuevas tras el desalojo de danzoneros

Luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas prohibiera eventos de baile en el Kiosco Morisco, 16 sonideros respondieron con la organización de su propio danzón con la arenga de respetar las actividades de esta índole.

El Sonido La Changa, el cual estaba inicialmente contemplado para el evento de la presidenta municipal, optó por integrarse al programa de Iztapalapa, por lo que se presentará en el Parque Cuitláhuac a las 16:00 horas.

Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, utilizó su cuenta de Twitter para aplaudir esta respuesta por parte de la comunidad de sonideros.

"Así se responde cuando se meten con el barrio. Sonideros se van a Iztapalapa a tocada gratuita. Todas y todos a Iztapalapa, donde bailar no es un delito", expuso en su tuit.

Tras la salida de Sonido La Changa, la alcaldía sustituyó su presencia con el "Sonido Pancho", oriundos de Tepito. Mientras que en la Guerra de Sonideros de Cuauhtémoc, se posarán en los escenarios agrupaciones como La Clave, Super Dengue, Sonorámico, Berraco, La Excelencia,, Memo “Jefe del Acetato”, Los Juniors, Pancho “el de Tepito”,Siboney, Caribeans y Sonido Estelar.

El fundador de Sonido la Changa Ramón Rojo Villa expresó su inconformidad con las recientes decisiones de la edil de Cuauhtémoc en torno a la prohibición de las actividades lúdicas en la demarcación, motivo por el cual decidió unirse al evento de Iztapalapa.

"Estaba yo viendo en los medios —porque yo no sé mucho de política— que injustamente unas personas como yo de la tercera edad, que van todos los domingos a la explanada de Santa María la Rivera les quitaron el baile, van a bailar danzón, todo el ambiente, no me parece porque es injusto de que esas personas aparte de que les cancelen su baile, los golpeen", expresó en relación a la manifestación para exigir las actividades en el Kiosco Marisco que culminó en un enfrentamiento el pasado 19 de febrero.