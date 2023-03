Natali García fue asesinada y abandonada en bolsas de basura en Iztapalapa, ahora su familia exige justicia

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que las mujeres salen a las calles a manifestarse en contra de la violencia de género, los feminicidios, la inseguridad que viven a diario y otros temas que afectan y lastiman al género femenino de cualquier edad. En este contexto y a unos días de esta importante fecha se dio a conocer un lamentable hecho, el feminicidio de Cristina Natali García Valle, madre de familia y comerciante en Iztapalapa.

De acuerdo con lo referido por N+, Natali García fue localizada sin vida el pasado 19 de febrero en dicha demarcación, luego de su desaparición. La joven madre de familia asistió a una reunión con personas cercanas antes de la tragedia, posteriormente se desconoció su paradero, de acuerdo con su hermano Jesús García, su hermana pudo haber sido privada de su libertad.

La joven fue asesinada en Iztapalapa. | FOTO: N+

El hecho habría ocurrido muy cerca de donde ella tiene un puesto, en donde ella y su hermana Karla vendían comida por las tardes, que se ubica en la calle 18 de la colonia José López Portillo, es así, cómo se planteó la hipótesis de que el feminicidio habría ocurrido durante la madrugada. Debido a este trabajo, Natali era muy conocida por sus vecinos, quienes se convirtieron en sus principales clientes.

"Pues ahí prácticamente conocía a mucha gente que le ayudaba cuando ella estaba trabajando, había veces en que la gente no tenía dinero y ella les prestaba las cosas, era muy alegre, era una persona que convivía con los mismos comerciantes" refiere Karla, hermana de la víctima, quien relató que no se percató inmediatamente de la desaparición de Natali ya que no viven juntas.

Su cuerpo fue encontrado entre bolsas de basura en plena calle| FOTO: N+

Fue el papá de Natali quien le pidió que se comunicara con ella para que desayunaran juntos, pero no obtuvo respuesta tras marcarle varias veces y así más tarde siguió con sus actividades relacionadas con la venta de comida, incluso refirió que en ese lapso se encontró con el presunto feminicida, quien la saludó sin mayor problema.

Entre la tarde y la noche del pasado 19 de febrero fue cuando se realizó el hallazgo del cuerpo sin vida de Natali García entre bolsas de basura, en el camellón de Periférico, entre la calle 21 y 20 de la colonia José López Portillo. Es por esto, que los familiares y amigos de la víctima exigen justicia por su asesinato y que las autoridades investiguen a las personas que la vieron por última vez con vida, entre ellas se encuentran el primo de su esposo y hasta el momento no hay orden de aprehensión alguna.

