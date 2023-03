¿Hay contingencia ambiental en CDMX hoy 4 de marzo?

Aunque no se decretó contingencia ambiental para este sábado 4 de marzo, las autoridades del Sistema de Monitoreo Ambiental destacan que la calidad del aire es mala para el territorio capitalino.

A través de sus decenas de estaciones de monitoreo, este sistema recaba muestras que después son interpretadas para establecer contingencias ambientales, las cuales tienen como objetivo reducir cierto tipo de actividades para mejorar las condiciones del aire en la zona de la megalópolis.

Clima para el 4 de marzo

La Comisión Nacional del Agua señala que en el Valle de México perdurará un cielo despejado durante casi todo el día, sin posibilidades de precipitaciones pluviales, aunque con clima de fresco a frío en las zonas altas de la región.

Para la Ciudad de México se prevén temperaturas que van de los 11 a los 30 °C, con una mañana fresca y una tarde calurosa. En las zonas altas del Estado de México, se pronostican temperaturas mínimas que van de los 0 a los 5 °C.

05:00 horas

Las primeras horas del 4 de marzo reciben a la Ciudad de México con una calidad del aire mala, de acuerdo con las mediciones hechas por el Sistema de Monitoreo Ambiental de la megalópolis, sobre todo por la concentración de partículas PM10.

No obstante, la mayoría de las estaciones de monitoreo de la capital presentan resultados buenos en lo que respecta a otros contaminantes, como ozono o partículas PM 2.5, tanto en las mediciones de calidad del aire como de aire y salud.

Imagen: SMA

Las autoridades recomiendan evitar las actividades físicas vigorosas para la población en general, y cualquier tipo de actividad para la población vulnerable. La cantidad de radiación ultravioleta detectada hasta esta hora no es tan alta como para considerar acciones adicionales de protección.

Hoy no circula, sábado 4 de marzo

El programa Hoy No Circula se activará en su formato sabatino para este 4 de marzo. Su vigencia será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, de acuerdo con disposiciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos de emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

Los autos que no podrán circular este sábado 4 de marzo son los que porten holograma de verificación 1, cuya terminación de placa sea en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Tampoco podrán transitar por las calles de la Zona Metropolitana del Valle de México, los vehículos con holograma de verificación 2, sin importar la terminación numérica de su placa.

De acuerdo con la CAMe, los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados, sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. Si estás en este caso, tú auto no podrá circular este sábado 4 de marzo.