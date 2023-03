Quería ser enfermera: ella era Norma Lizbeth, la niña víctima de "bullying" que murió por una paliza

Con tan solo 14 años, Norma Lizbeth falleció a causa del bullying, según los reportes médicos por un traumatismo craneoencefálico luego de que su acosadora la golpeara en repetidas ocasiones en la cabeza y el rostro, los hechos ocurrieron en el Estado de México.

La pequeña perdió la vida este lunes 13 de marzo Foto: Especial

Su hermana Alma Delia la recuerda como una estudiante seria y tímida que soñaba con terminar la preparatoria y después convertirse en enfermera para poder ayudar a otros. Relata que a ella le interesaban otras cosas, no las peleas. por eso trataba de no prestarle atención al acoso escolar que recibía.

Aseguran que la interior del plantel se han registrado diversos casos de bullying Foto: Facebook Escuela Secundaria Ofic. No. 518 Anexa a la Normal de Teotihuacan

Cursaba el tercer grado de secundaria en la Escuela Oficial 518, Anexa a la Normal en Teotihuacán. En entrevista para Infopolitano una de sus amigas, narró que le empezó a hablar porque siempre la vio sola y vio como la agredían con groserías, entre lágrimas comentó que “se llevaron a una gran amiga” y calificó como una injusticia lo que sucedió.

La agresión quedo grabada en video, en ella se ve como ningún compañero la auxilia ni detiene la pelea Foto: Especial

La menor confesó que también es víctima de bullying y que la directora la culpa de esa situación, incluso actualmente se encuentra suspendida, lamentó que las autoridades educativas no actúen ante los agresores. En otro video que circula en redes se ve a Norma después de la agresión, se le ve tranquila limpiándose la sangre que sale de su nariz, su familia comentó que su presunta agresora identificada como "Aline" le rompió la nariz.

Circula otro video tras la agresión donde Norma Lizbeth se ve como una joven tranquila Foto: Especial

Al hablar sobre las últimas horas de Norma Lizbeth su hermana Alma Delia comenta que tras la agresión ocurrida el 21 de febrero, al tercer día ella se sentía mal y la llevaron al doctor, pero que este le mandó paracetamol y naproxeno para el dolor de cabeza, le explicó que era a causa de los golpes.

Foto: Telediario

Al conversar con Telediario, relató que se acostó boca arriba y le dijo que sentía que se iba a desmayar “yo le dije que no se preocupara que estaba en la casa, que estaba conmigo”, pero tras quejarse ya no despertó, pensaron que se había desmayado hasta que se dieron cuenta que había fallecido.

Su mamá se encuentra destrozada y pidió justicia “quiero justicia porque no es justo de que yo estoy sufriendo y la chica esta disfrutando con su madre”, manifestó que se alertó a la maestra y a la directora pero que no hicieron nada, relató que su hija ya no quería asistir a la escuela “se sentía mal porque le hacían bullying, le decían de cosas, le ponían apodos”.

“Se sentía mal porque le hacían bullying, le decían de cosas, le ponían apodos”, comentó su mamá Foto: Telediario

Familiares, amigos y la comunidad estudiantil se manifestó esta tarde para pedir justicia por la muerte de la adolescente, aseguran que se han registrado diversos casos de bullying al interior del plantel y que la directora nunca hace nada al respecto, aseguran que Norma Lizbeth murió a consecuencia de la indiferencia de las autoridades educativas.

Norma Lizbeth disfrutaba estar con su familia Foto: FB Vocero Veraz

DME