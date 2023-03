Jalisco: precio del huevo dejará de aumentar hasta esta fecha, según expertos de la UdeG

Alzas de entre ocho y 10 pesos más se prevén en los próximos meses en el precio del huevo, al menos hasta mayo, señalaron expertos de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

"El precio del huevo invariablemente va a seguir subiendo al menos hasta el mes de mayo que es aproximadamente cuando termina la Cuaresma, sin embargo, en época de primavera/verano, aunque mantiene el clima estable para el pollo que incremente la producción de huevo y entonces estabilice el precio. El incremento ha sido de alrededor de 10 pesos y si los contrastados con el incremento de la inflación, si estaríamos esperando que subiera alrededor de otros ocho o 10 pesos", María de Jesús de la Mora, Coordinadora de la licenciatura en Negocios Internacionales.

Alza considerable en el precio del huevo Foto: Especial

Algunos de los factores que destacaron podrían llegar a influir en estos costos, además de la estacionalidad por el aumento en el consumo del producto debido a la cuaresma, la distribución y también señalan la vulnerabilidad como le sucede a otros productos como el limón o el aguacate, donde la inseguridad afecta los canales de distribución.

"Representantes de la delincuencia organizada amenazaron a autoridades de las aduanas para presionarlos que dejaran entrar estos productos a Estados Unidos, el huevo también se exporta al país norteamericano y otras naciones, además, podría ser susceptible y recordemos que en muchas regiones (el crimen organizado) cobra derecho de piso o amedrentan a los empresarios".

¿Cómo lidiarán con el alza en la canasta básica?

A fin de lidiar con el incremento de este producto de canasta básica, proponen hacer un presupuesto y tratar de sustituir algunos productos por frutas y verduras de temporada que tienen precios más accesibles y así poder distribuir el gasto.

La entidad es el productor del 55 por ciento de huevo del país y si fuera un país, sería el octavo productor en el mundo. Los Altos de Jalisco es en donde se concentran las principales unidades industriales.

Sin embargo, Juan Antonio Serratos Vidrio, Profesor Investigador adscrito al Departamento de Ciencias Pecuarias y Agrícolas, destacó que es necesario que se ponga atención en el resguardo de aves de corral o las que se crían de forma doméstica debido a que es momento de migración de las aves y estas pueden trasladar virus a las que estén fuera del resguardo de bioseguridad que se tiene en la industria.

"Las aves de vuelo libre, las aves migratorias, nos causan el trastorno de conducir los problemas a cualquier parte del mundo; como nos pasó con el Covid, yo no he estado ni en China ni en Japón, hubo algún agente causal que me lo contagió. La recomendación puntual es que si vamos a tener aves dentro de nuestros hogares debemos tener una protección adecuada, pero no es la mejor recomendación que nosotros tengamos aves porque eso nos puede afectar a la producción comercial".

Mencionó el caso de Alemania que ya comenzó a confinar las aves para prevenir cualquier vulneración a la bioseguridad.

Aumento afecta a varias familias mexicanas Foto: Especial

En México se tienen 165 millones de gallinas y en 15 mil kilómetros cuadrados en Jalisco se tienen 45 millones de gallinas, lo que representa un gran compromiso con la bioseguridad.

El área de oportunidad es la producción de pollo, porque es la tercera proteína que se consume y Estados Unidos es el principal productor de pollo en el mundo, Brasil es el segundo, y este país no lo consume.

"Tenemos la necesidad de crecer y tenemos la oportunidad porque el consumo de esa proteína tanto de huevo como de pollo, representa el 60 por ciento de la proteína que estamos consumiendo los mexicanos y es un área de oportunidad muy interesante con respecto a la producción de pollo de engorda".

