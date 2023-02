Ricardo Sheffield: el aumento en el precio del huevo se debería al acaparamiento de algunos distribuidores

El precio del huevo se ha incrementado hasta 11 pesos o en 25 por ciento en promedio en poco más de un año. En entrevista con Jesús Martín Mendoza para Noticias de la tarde de El Heraldo Media Group, Ricardo Sheffield, procurador del consumidor, comentó que no hay escasez, ya que la gripa aviar afectó a Estados Unidos, pero no a México.

Destacó que en el país hay un problema "delicado" de comunicación, pues se ha generado la percepción de que es justificado aumentar el precio de este producto cuando no debería ocurrir así; sin embargo, se han detectado a intermediarios que han incrementado el precio.

"Estamos hablando de empresas que son intermediarios, que tienen grandes bodegas en las centrales de abasto de las principales ciudades del país", indicó.

Sheffield aclaró que no hay ninguna sobredemanda de huevo en el país y que la gripa aviar no ha afectado a México, por lo que el aumento en el precio tendría que ver "con la especulación y el posible acaparamiento, lo cual es un delito, por parte de algunos distribuidores de huevo, no productores, no vendedores a menudeo".

Dijo que en México no hay escasez de huevo. Foto: Ilustrativa

El procurador del consumidor dijo que no es posible vivir sin huevos, pues es un alimento fundamental en la dieta de las familias mexicanas; sin embargo, recomendó comprarlo sobre todo en los supermercados, donde no hay intermediarios.

"Lo que debemos de hacer es cambiar de proveedor", expresó.

Asimismo, sugirió comprar el huevo blanco, ya que el rojo es más costoso, ya que nutricionalmente son iguales, incluso recomendó ver en qué lugares está más barato, ya que también depende de la zona en la que se viva. Destacó que el precio por kilo debería ser abajo de 45 pesos.

Finalmente, aseguró que a finales de marzo se puede retomar el control en el precio del huevo, y destacó que los supermercados tienen mejores precios que las tienditas de abarrotes o los tianguis, por lo que no hay intermediarios.

Seguir leyendo:

Precio del huevo: las 3 claves en el aumento de este alimento de la canasta básica

El huevo enfrenta su máximo histórico en Tamaulipas, la gripe aviar aumenta su precio

¿En dónde es más barato comprar huevo del 20 al 24 de febrero?