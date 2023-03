La UdeG separa del cargo a profesor denunciado por acoso contra alumnas en Puerto Vallarta

La Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Centro Universitario de la Costa (CUC), determinó separar definitivamente a un docente que es señalado de distintos actos de violencia de género, decisión que se dio luego de la acusación de una alumna, aunque se habla de son al menos 25 estudiantes más que han señalado al docente de incidentes de acoso y hostigamiento.

La pena máxima al interior de la Casa de Estudios, la separación definitiva del cargo fue informada a través de las redes sociales oficiales en un comunicado en donde también se informó que la alumna que presentó la denuncia en contra del maestro continúa recibiendo atención psicológica “hasta recuperar la plenitud de su salud mental, así como el apoyo jurídico por parte de la Universidad para dar seguimiento al procedimiento ante las autoridades correspondientes para que se haga justicia”.

2También se puso a disposición de nuestra estudiante el Programa de Educación Adaptativa e Inclusiva, en caso de que considere que su trayectoria académica se ha visto afectada de alguna manera", señala el documento.

Además, la Comisión de Responsabilidades del CUC también envió su solicitud al Consejo General Universitario para analizar la inhabilitación del agresor para que no pueda desempeñar algún otro tipo de empleo al interior de la universidad.

En el comunicado también se añade que esta decisión se deriva del resultado de las investigaciones encontrara al profesor como responsable de las acusaciones que se hicieron en su contra.

Reconoce Rector que aún hay mucho por hacer

La Universidad de Guadalajara (UdeG) ha reconocido que hay violencia contra de las mujeres al interior de la institución, y se han atendido distintas denuncias y se siguen acciones para inhibir y atender las denuncias que se han presentado, señaló Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Casa de Estudios.

“Creo que somos la institución que más está haciendo en esta agenda y creo que somos los que más porque para empezar somos los únicos que hemos reconocido que hay violencia dentro de la institución y que me avergüenza decirlo, pero sigue habiendo, pero también estoy consciente que estoy dando todo mi esfuerzo y poniendo todas las capacidades institucionales para que esta Universidad sea un ejemplo muy pronto, de cómo debemos relacionarnos entre hombres y mujeres”.

Las actividades en la UdeG continuarán con normalidad el próximo 8 de marzo, y aunque es común que los contingentes de algunos colectivos realizan pintas o causan daños en el edificio administrativo y en la rectoría, debido a que se respeta la libre manifestación.

Villanueva Lomelí señaló que para aquellas alumnas que participen en estas actividades tendrán total respaldo en lo que respecta a ausencias a clases.

“Respetaremos la libre manifestación de las mujeres, no puedo decir que me dé gusto que lastimen el edificio de la Universidad, pero también debo decir que entiendo a las mujeres, entiendo tantos años de frustración, de desesperación por tener un mundo más igualitario y que no se ha logrado, entonces con esa sensibilidad vamos a abordar el 8 de marzo, entendiendo que estamos en deuda con las mujeres, que hay muchas cosas por mejorar y que creo que somos la institución que estamos haciendo en esta agenda”.

Finalmente dijo que se revisará qué planteles se suman en dado caso a la suspensión como año con año sucede con la Preparatoria 1 por la cercanía de la ruta de la marcha y participar su comunidad.

