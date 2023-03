UdeG recibe distintivo QS-Stars por su alto desempeño

La Universidad de Guadalajara (UdeG) recibió este lunes el distintivo QS Stars, que mide los niveles de desempeño en las universidades lo que da respaldo tanto con la comunidad educativa como con otras universidades y los padres de familia a través del reconocimiento de una plataforma internacional.



Docencia, arte y cultura e inclusión son algunos de los estándares que se midieron en donde la UdeG obtuvo cinco estrellas en cada una de ellas.

Además, la carreta de Médico Cirujano y Partero, obtuvo una calificación excelente de 5 estrellas en esta evaluación internacional, colocándola como el único programa de medicina de pregrado en México y en Latinoamérica con este reconocimiento vigente.

"Es doblemente satisfactorio conocer que fue la primera vez que la Universidad de Guadalajara participó en el Program Extrange, en donde nuestra licenciatura se evaluó como sobresaliente en materia de acreditaciones nacionales e internacionales además en la relación alumno profesor y en la alta satisfacción de nuestros estudiantes", destacó el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), José Francisco Muñoz Valle.

Paola Lizette Cororna, Coordinadora general de planeación y evaluación explicó que nueve dependencias de la Casa de estudios participaron en la evaluación de QS-Stars a fin de alcanzar las cinco estrellas que recibió a través de este rankin internacional.

La carreta de Médico Cirujano y Partero, obtuvo una calificación excelente de 5 estrellas

Créditos: Especial

Se buscan las buenas prácticas

Durante casi 10 meses, se revisaron indicadores para medir las actividades y procesos cotidianos que fueron traducidas a variables cuantitativas para formar los indicadores de desempeño que, con el seguimiento y evaluación, permitió conocer y explicar el nivel de logros alcanzados como en este caso, con la evaluación externa con estándares internacionales.

Juan Carlos Mejía Cuartas, Intelligence Unit Experience Manager QS Quacquarelli Symonds Limited, dijo que la metodología QS Stars contempla las buenas prácticas de desempeño institucional de las universidades y no compara entre universidades sino evalúa las buenas prácticas.

"Las califica de 0 a 5 estrellas, la idea de esa calificación es poder traducir, a todo el mundo el nivel de excelencia de una institución de una manera que sea fácil", puntualizó.

Por su parte, el rector general de la Casa de estudios, Ricardo Villanueva, señaló la relevancia de ser autocriticos y que hay muchas cosas mal, pero que se deben mejorar y que, al someterse a evaluaciones, más allá de las 5 estrellas, lo relevante son las áreas de oportunidad que se detectan en los análisis para ponerse en marcha y trabajar en ellas.

Durante casi 10 meses, se revisaron indicadores

Créditos: Especial

Reconoció el esfuerzo para lograr estas distinciones, y agradeció una vez más a quienes han egresado de la UdeG, especialmente de las áreas médicas, porque durante la pandemia estuvieron en el frente de batalla poniendo en marcha los conocimientos adquiridos, siempre buscando el bien de la sociedad.

"No debemos (compararnos con Harvard), ni queremos, porque tenemos objetivos distintos y cuando se evalúa algo es el objetivo y el objetivo de la Universidad de Guadalajara es mucho más profundo en el impacto social que tiene de llegar a todos los rincones de Jalisco, de no dejar a un solo joven en la calle, en un país donde hay violencia, de tratar de acercar la educación y tener una masificación, que complica la calidad, pero que detrás de cada número hay seres humanos que merecen una oportunidad, y nunca vamos a dejar de sacrificar ese impacto social por otros motivos", refiriéndose al indicador de internacionalización que implica tener casi mil profesores de otras partes del mundo y 16 mil estudiantes internacionales, y que la UdeG no cumple por dar prioridad a los jaliscienses.

Se busca que las instalaciones sean dignas y de calidad

Créditos: Especial

Finalmente, sobre el indicador de Cultura y Difusión Cultural, "somos mucho más que un aula, un baño y un profesor", refirió que tienen los recintos de primer nivel como la Sala Plácido Domingo, el Conjunto Santander, el Auditorio Telmex o el Teatro Diana.

"Tenemos que garantizar tener instalaciones dignas y que no falte nada, pero eso no quita que debamos tener y difundir la cultura como lo hace la Universidad, y yo les aseguro que ningún gobierno del Estado ni el gobierno federal, tiene el liderazgo internacional que tiene esta universidad".

SEGUIR LEYENDO