Mano a mano con Ricardo Monreal: "Por tener autonomía y criterio propio, les parece que es peligroso que llegues al poder"

Cuando Ricardo Monreal inició en la política en el radio sonaban éxitos como "Thriller" de Michael Jackson o "Eye of Tiger" del grupo Survivor. El político se ha logrado sostener en el servicio público desde hace más de 40 años. Ha sido regidor de su natal Fresnillo, líder campesino, gobernador de Zacatecas, tres veces diputado, tres veces senador, jefe delegacional de Cuauhtémoc. En la Cámara de Senadores actualmente se ocupa de la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

Para él ser funcionario es sinónimo de entrega y pensar en los demás. El que lo inclinó en este camino, apunta, fue don Felipe, su padre. Él era un líder campesino quien le hizo conocer el amor por la gente cuando el futuro político todavía iba a la primaria. Uno de los primeros recuerdos en la vida del morenista es ver a su progenitor recibir a la gente en un pequeño cuartito desde el cual asesoraba a la gente y la acompañaba para resolver sus problemas.

"Por eso yo decidí estudiar derecho y los sábados y domingos lo acompañaba a atender a la gente", esta experiencia, dijo el senador, lo hizo desarrollar un cariño estrecho con los campesinos, al cual era a su parecer el sector más débil, del cual todos abusaban.

El político recibió a Paulina Greeham en el Senado para hablar de su vida y planes. FOTO: El Heraldo Media Group.

Una tragedia temprana

La figura de su padre fue una de las más importantes para la vida del político, debido a que fue su principal sostén tras la muerte de su madre, la señora Catalina Ávila, quien falleció a los 38 años de edad después de su último parto. El más pequeño de los Monreal tenía 10 días de nacido.

"Mi padre no volvió a hacer vida marital para nadie y se dedicó a los 14", dijo.

El señor Felipe fue uno de los mayores pilares en la vida del senador. FOTO: Especial.

Define a su familia como patriarcal, pero que dio las mismas oportunidades a sus hijos sin importar su género. Fue así que los ocho hombres y seis mujeres que conformaban la familia, fueron empujados por el señor Felipe para que tuvieran acceso a la educación.

"A todas las formó, las empujó y casi las obligó a estudiar la universidad antes de casarse", dijo.

El deceso de su padre llegó en 2002, por lo que pudo ver a su hijo como gobernador e inclusive lo acompaño durante su renuncia a la militancia al Partido Revolucionario Institucional junto con miles de zacatecanos para unirse a la izquierda que encabezaba Andrés Manuel López Obrador en 1997.

Los males de la política

Durante la conversación con Paulina Greenham, el senador dijo que lo que menos tolera de una persona es la ingratitud, uno de los principales de función pública. Destaca que este fenómeno generalmente se da entre las personas que se desarrollan en los mismos proyectos, pero al final olvidan el apoyo que se les ha brindado con los años.

"Es el peor capital de la política, igual que la deslealtad. Cuando no hay lealtad recíproca, cuando la lealtad es de solo una de las partes, esto es lo que en política no debe existir", dijo.

Monreal habló de lo que no

Otro de los males del gremio, comentó, es la simulación, a la cual definió como el comportamiento de sus colegas cuando actúan como lo que no son, dicen cosas que no corresponden con su actuar o inclusive si se hacen pasar como miembros de un grupo al que no pertenecen. A estas malas prácticas Monreal sumó la falsedad y el uso de manera cotidiana de dichos irreales al punto de que ya no extrañe a su ejecutor. Aseguró que su impacto en la vida pública ocasiona que haya una descomposición social importante.

"Cuando te acostumbras a la mentira se acaba todo", dijo. "No puedes mentir en todo lo que estás haciendo", agregó.

Indicó que el poder cambia a las personas. Contó que le ha tocado ver a personas sencillas y a doctores exitosos cambiar de manera sustancial y perder el respeto de las personas que las admiraban. No todo es malo en la profesión, ya que también ha sido testigo de cómo algunas personas dedicadas a la labor privada se han sumado a tender la mano a las personas y buscar un cambio en la nación.

Quiero ser presidente: Monreal

El líder de los senadores tiene como aspiración más próxima en la vida convertirse en el presidente de la República. La lucha para convertirse en el sucesor de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia es el punto más cercano que ha estado del sueño que albergó en su corazón desde los primeros años de vida.

"Quizá no lo crean alguno, pero estábamos en el rancho, yo soy, repito, de origen campesino y mi padre se sorprendía cuando yo a los siete, ocho años, en el surco, cortando frijol o haciendo labores del campo, le decía a mi papá "yo voy a ser presidente de la República"", dijo.

Narra que su camino ha sido largo y complicado. Su primera batalla fue que su familia entendiera sus aspiraciones, lo cual contrastaba con su origen humilde y por ser uno de los 14 hijos de la familia Monreal Ávila. No obstante, comenta, su padre tuvo la visión de darle a cada uno de sus vástagos la oportunidad de estudiar una carrera universitaria.

busca ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador. FOTO: Presidencia.

Su estrategia para ser el líder del país

El político apuesta a una sola estrategia para convertirse en el presidente de México: luchar. Dijo estar acostumbrado a transitar por sendas infranqueables, debido a su complicado paso por la función pública y la vida. Recordó que cuando quiso ser regidor , el presidente municipal de Fresnillo se oponía a que buscara esta senda. El mismo obstáculo le significó el gobernador de la entidad cuando presentó su postulación para ser diputado federal; cuando buscó una senaduría, comentó, fueron el líder del partido y el mandatario de Zacatecas, los que no quisieron que continuara su campaña. En todas esas ocasiones, dijo, la gente ha sido la que le ha ayudado a mantener sus pretensiones y triunfar en las urnas.

"No quieren a alguien que venga de abajo, quieren a uno de sus protegidos, quieren imponer a algunos de sus preferidas".

Destacó que otra de las razones por las cuales ha luchado para ser designado es que es crítico, de libre pensamiento y autónomo, lo cual no conviene a muchos intereses y se convierte en una figura peligrosa para ellos.

Indicó que recibir una negativa nunca ha sido un obstáculo para él, al punto de que cada vez que se encuentra con una barrera lo único que pasa por su mente es que tiene más energía para continuar. Cuando ha triunfado, aseguró, se ha encontrado con un aprendizaje que lo lleva a entender a tomar más atención a lo que hace y la forma en la que se acerca a los demás.

"He tenido siempre adversidad, no ha sido fácil, pero cuando lo logras te da más satisfacción", dijo.

El México que quiere cambiar

El político aseguró que del país le preocupa la confrontación, el encono, la división, el odio y la polarización. Cree que el país debe reconciliarse y acabar con el abismo que hay en la clase media, a la cual no se ha protegido, ni promoverla.

"Me preocupa la relación con los empresarios, con los hombres del poder económico porque son indispensables para construir una sociedad más justa", dijo.

Indicó que la inseguridad, los problemas del mundo moderno, el cambio climático, la inteligencia artificial, la seguridad cibernética, entre otros temas también ocupan parte de su lista de los retos que deben tener un seguimiento para que se les brinde un mejor panorama a los jóvenes.

"No estamos pensando en los que vienen detrás", dijo.

En su trabajo diario, comenta, busca crear un andamiaje jurídico que además de brindar buenas leyes, permita que los ciudadanos tengan sus garantías individuales. Dijo creer en la norma legal, en el Estado de Derecho y el respeto de ambos por parte de las autoridades y la ciudadanía.

No tengo bardas, pero tengo proyecto

Sobre el papel que han jugado los demás aspirantes a convertirse en el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional, dijo que sus colegas dentro del partido han jugado un buen papel.

Sobre Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que ha hecho un buen esfuerzo en la capital; mientras que de Adán Augusto López, secretario de Gobernación, aseguró que está empeñado en crecer y entrar en la contienda; de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que tiene una imagen en un sector que lo apoya en la esfera más externa de Morena.

Su campaña se basará en los resultados que ha originado. FOTO: Especial.

"Nosotros estamos empujando desde atrás, pero sin recursos, sin bardas, sin espectaculares, sin estructura de poder", dijo. Añadió que lo que tiene a su favor son sus ideas, propuestas, seriedad, prudencia y capacidad para enfrentar los retos que tiene el nuevo México.

Agregó que su papel como líder del Ejecutivo se puede comprobar sus antecedentes en la política y por su conocimiento de la ley. Por tal motivo se dijo preparado para ser el nuevo titular del Poder Ejecutivo. Añadió que le gustará ser recordado como un estadista y un persona conciliadora.

