Monreal se queda

Ricardo Monreal no solo ha decidido quedarse en Morena, y ha pisado el acelerador en sus recorridos por distintas entidades del país, sino que parece haber abierto una puerta más: la de la CDMX.

Antes de cerrar 2022, algunos lo veían con las maletas hechas y fuera del partido, pero ya entrado el tercer mes del año, las cosas cambiaron.

Apenas el pasado 7 de diciembre, parecía despedirse. “Lo único que quiero es democracia en mi partido!

“¿Les duele mucho eso? ¿Creen que es mucho pedir? (…) “Yo tengo 26 años luchando por el presidente (…) ahora es muy fácil estar aquí y gritar desde el anonimato”, les dijo a quienes desde la turba, lo increpaban durante el Informe del senador Navor Rojas, en Hidalgo.

“¿Es mucho pedir democracia y dignidad? Yo creo que no”, sentenció, para después enfatizar que le ha cumplido a López Obrador aprobando todas sus reformas.

Monreal lleva año y medio pidiendo piso parejo para participar en la contienda presidencial. No le habían hecho caso. Pero aguantó. “No pueden negar que López Obrador ha sido el hombre más íntegro”, dijo en la tribuna de la cámara de diputados, en el arranque del periodo de sesiones, el 1 de septiembre de 2021. “Jamás me pelearé con la historia, y el presidente es parte de la historia”, me dijo en entrevista un par de meses antes, en julio.

Un año después, en julio de 2022, estiró la liga y lanzó otro aviso: “Si se insiste en una encuesta elaborada y organizada por el partido, no tiene sentido participar; no va a ser democrático, y no nos vamos a prestar a ninguna farsa”.

Monreal había lanzado varias advertencias, pero vino un cambio de señales. El 15 de enero circuló una carta, firmada por Mario Delgado, donde pedía a los gobernadores de Morena invitar a los presidenciables a sus entidades. La nota no fue tanto eso, sino que a los nombres de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, se sumó el del senador.

Se le abrió una rendija. Le quitaron el veto. El presidente “opinó y decidió que se me incluyera para que se me generaran las condiciones para poder participar”, dijo. “La dirección del partido me ha mencionado como aspirante legítimo a suceder al presidente”, señaló.

Desde entonces, pisó el acelerador. Insistió en un proceso abierto o, en todo caso, mediciones de casas encuestadoras distintas a las ya usadas por la dirigencia de Morena, para definir al candidato, y continuó con sus recorridos; este fin de semana estuvo en Aguascalientes y San Luis Potosí. Pero, agregó un ingrediente: la CDMX.

En el último mes, estuvo con la jefa de gobierno, en una reunión que fue compartida por ambos en redes sociales, el 21 de febrero. La visita incluyó un recorrido por la sede del gobierno capitalino. Una semana más tarde, el 28, recibió en su oficina a quien va punteando las encuestas en la Ciudad, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

A la par, en los últimos 15 días, el senador ha estado en Milpa Alta, Xochimilco y Gustavo A. Madero en nutridas concentraciones.

Parece que tiene doble juego, posibilidad y visto bueno desde Palacio de participar en ambos: la carrera presidencial y la CDMX. Del acomodo de ambas contiendas puede depender la unidad en Morena.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

