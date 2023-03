Monreal: "No confío en la encuesta de Morena, si hay dados cargados no participaré"

Tras reiterar que no hay piso parejo y sí desigualdad en el trato a los tres aspirantes y la aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, el senador Ricardo Monreal Ávila afirmó que si la encuesta la aplica únicamente el partido y advierte simulación para una imposición, se retirará del proceso interno.

“No confío en la encuesta de Morena, no me sometería a una encuesta que haga Morena, en cambio si hay una batería de tres encuestas principales, dos espejo, le pensaría, pero si fuera sólo la encuesta de Morena no tendría sentido participar, no creo en ella”, expresó en conferencia de prensa en la capital de San Luis Potosí.

Lamentó que después de 18 meses donde fueron destapadas las corcholatas por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, apenas hace unos meses a él lo hayan incluido y aseveró que todavía hay resistencias hacia él, de quienes lo consideran el patito feo de la contienda o que creen que todavía no le levantan el castigo, pero que aún esas condiciones difíciles ha decidido dar la batalla.

“Si hay reglas claras, si acepto firmar y someterme a esas reglas voy a honrar mi palabra, pero si hay dados cargados, si hay simulación para la imposición, ahí sí no voy a participar”.

Monreal Ávila señaló que persiste el escenario donde no hay cancha ni piso parejo en el proceso interno de Morena y una muestra de la desventaja y desigualdad en el trato se ve con claridad en San Luis Potosí, donde proliferan bardas y anuncios espectaculares en favor de sus contrincantes, así como operadores políticos de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, del canciller Marcelo Ebrard y del secretario de Gobernación Adán Augusto López, pero dijo que no caerá en desesperación, “lo he comentado en el partido que ante la ausencia de reglas de equidad, de participación abierta e igual, nos puede alejar de esa unidad, estamos a tiempo para evitar una fractura, no la deseo, por eso he decidido mantenerme en Morena”, indicó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aseguró que solamente tiene un Plan A que es “participar para ser candidato a la Presidencia de la República” y que él es el único de los cuatro que tiene independencia de criterio, racionalidad política y madurez. “Estoy luchando por Morena para ganar a la buena, espero que estos espacios sí se democraticen, tengo toda mi esperanza que así sea”, subrayó.

Ya habría acuerdo entre EU y México para crear fuerza conjunta en Tamaulipas

Ricardo Monreal Ávila dijo en San Luis Potosí que tiene información de que los gobiernos de México y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo para crear una fuerza conjunta que buscará desmantelar los cárteles de la droga en el estado de Tamaulipas, donde estarían participando agentes del Buró Federal de Investigación (FBI), de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Departamento de Seguridad Nacional (Home Land Security).

“Lo que sabemos sin tener con precisión el acuerdo al que llegaron, es que habrá colaboración, información, cooperación entre tres instituciones de Estados Unidos y tres mexicanas: entre el FBI, la CIA y el Home Land Security. De México estarían la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y Guardia Nacional”

Monreal Ávila sostuvo que una vez que conozcan oficialmente los alcances del acuerdo el Senado emitirá una postura, pero que “en principio diría que la cooperación y colaboración para atender este reclamo de inseguridad es afortunado siempre y cuando el gobierno mexicano y el Congreso mexicano estén conscientes con el Congreso norteamericano y el gobierno norteamericano en la necesidad de generar fuerzas conjuntas y enfrentar este flagelo tan grave que existe en el país”, indicó.

Refirió que luego de la reunión del embajador de Estados Unidos Ken Salazar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos integrantes del gabinete de seguridad mexicano, perfilaron “un plan aplicable en Tamaulipas, de colaboración y participación para desmantelar las bandas de la delincuencia organizada de aquel lugar, hablaron de un plan de colaboración entre autoridades mexicanas y de estados Unidos, esos sí se permiten siempre y cuando el gobierno mexicano lo autorice”, especificó.

Por otro lado, el presidente de la Jucopo en el Senado informó que la próxima semana definirán en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para con base en el quinto transitorio constitucional llamar a comparecer al gabinete de seguridad, entre ellos a los secretarios de la Defensa, de Marina y de Seguridad Pública, para revisar los planes de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad en el país.

