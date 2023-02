Yasmín Esquivel está en su derecho de solicitar un amparo ante la justicia Federal: Ricardo Monreal

Luego del amparo que obtuvo la ministra Yazmín Esquivel por el caso del supuesto plagio de su tesis, el senador de la República, Ricardo Monreal expresó que la ministra esta en su derecho de tramitar el mismo.

Indicó que esta suspensión provisional es solo una etapa en el proceso del amparo y que con esto no se suspende la acción y se tiene que estudiar a fondo el mismo.

"Son etapas del proceso, el otorgamiento de suspensiones, no es resolver el fondo del amparo y ahora hay un comité de ética que está revisando en la UNAM también su caso que presentó el martes pruebas suficientes para demostrar según he leído su inocencia y que ella fue la que fue plagiada, no tengo por qué dudar de su palabra"

Ricardo Monreal//Senador de la República