Guelaguetza 2023: la imagen oficial cambiará por “similitudes” con una fotografía, pero descartan plagio

El jurado calificador para seleccionar la imagen oficial de la Guelaguetza 2023 decidió cambiar su veredicto y elegirá una nueva ilustración para la máxima fiesta de las y los oaxaqueños.

Por medio de un comunicado de prensa, se informó que será en las próximas horas cuando se presente la nueva imagen oficial que representará a las actividades de “Julio, Mes de la Guelaguetza 2023”.

La decisión fue tomada luego de que la obra elegida denominada "Bordados de Tradición e Identidad" registró elementos similares a una fotografía, misma que no era conocida por el jurado calificador, por lo que después de un análisis y evaluación de esta situación y aunque sí reconocen las similitudes, sin tratarse de un plagio, el jurado decidió cambiar su veredicto.

La obra elegida denominada "Bordados de Tradición e Identidad" registró elementos similares a una fotografía

Puntualizaron que esta decisión no significa que la imagen anunciada no sea original o que no haya ganado legítimamente. Por el contrario, se reconoce el trabajo del creador de la imagen y la Sectur lo alienta a seguir trabajando y creando en el futuro dado que él es el menos responsable de esta situación.

Agregaron que lo que se busca es evitar una polémica que manche la edición de la Guelaguetza 2023. Anunciaron que la nueva imagen se elegirá de entre las 10 semifinalistas.

Otorgarán premio de consolación al artista

Luis Fernando Ramírez, autor de la obra “Bordados de Tradición e Identidad”, recibirá un premio de "consolación", luego de que su trabajo fuera anulado como imagen oficial de la Guelaguetza 2023, confirmó la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Saymi Pineda Velasco.

La funcionaria estatal conminó al joven artista de 20 años de edad a impulsar la cultura y tradición de Oaxaca a través de su arte, al asegurar que el menos responsable de lo que sucedió es él. "Nosotros de buena fe recibimos 75 obras de las cuales había una convocatoria emitida en un principio en donde la intención era justamente de que se diera a través del jurado calificador y unos códigos QR, sin embargo los artistas plásticos decidieron que fuera el jurado calificador quien decidiera", agregó.

Precisó que fue a través de redes sociales fue como se percataron que existía una fotografía, de Diego Huerta, de donde fue inspirada la obra del joven Luis Fernando Ramírez "por lo tanto el día de ayer nos reunimos con el jurado y se determinó que en las próximas horas se dará a conocer la nueva imagen".

Descartó que se trate de un plagio, sin embargo, expuso que se busca evitar una polémica legal que manche esta edición de la Guelaguetza, al dejar entrever que la opinión de las y los oaxaqueños influyó. "Las voces del pueblo también son escuchadas y como leímos en algunos comentarios de que querían algo más alegre y bueno el jurado determinará de acuerdo a las opiniones de la ciudadanía, porque la Guelaguetza no es de una sola persona, la Guelaguetza es de los 570 municipios", dijo.

En confirmó que la obra "Dioses del Fortín" ganadora del segundo lugar del artista Leví Ramsés Contreras Mijangos, no cumplió con los requisitos de la convocatoria todavía vez que había sido presentada en una edición pasada, por lo que ha sido descartada.

Sigue leyendo:

Bordados de tradición e identidad, imagen oficial de la Guelaguetza 2023

Prenda tradicional: cuidan al huipil en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo

Indígenas zapotecas defienden el Cerro de La Llovizna