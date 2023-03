Mario Delgado: Morena ganará la gubernatura en Jalisco

En Jalisco sí hay unidad en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) asegura Mario Delgado, presidente nacional de este instituto político quien se reunió con militantes en la entidad a fin de llamarles a la organización, mantener las condiciones favorables y trabajar con la gente.

Dijo que primero es el proyecto antes que las personas y que de aquí a diciembre, se tiene que trabajar en el fortalecimiento de Morena y que llegada la etapa para definir las candidaturas, entonces se tendrán las reglas claras para tener equilibrio para que “todos los que realmente tengan la posibilidad de triunfo estén con nosotros y nos ayuden en este campo”.

El dirigente vislumbra que Jalisco sí será una entidad en donde se ganará la gubernatura porque “no hay apoyos que se le nieguen a Jalisco” y el presidente Andres Manuel López Obrador le tiene un cariño muy especial a la entidad y la gente lo reconoce.

“Yucatán y Jalisco son fenómenos interesantes que estamos registrando en nuestros números porque tenemos un crecimiento muy importante de Morena en Jalisco, casi te puedo asegurar que somos ya la primera opción, en Jalisco y lo mismo que en Yucatán, estados que no gobernamos, pero donde ha ocurrido últimamente un fenómeno muy interesante que es la unidad de nuestra militancia a partir de que tenemos nuevas dirigencias, el trabajo conjunto, el trabajo que ha hecho Katia aquí en Jalisco, manda el mensaje a la gente de que somos un partido organizado, capaz de gobernar, lo mismo que en Yucatán y eso se ve reflejado en las encuestas”.

No hay adelanto de campañas

Al ser cuestionado sobre las bardas que ya están pintadas en distintas colonias de la entidad le atribuyó éstas a simpatizantes no directamente a los aspirantes o “corcholatas” aunque dijo que solo son para darlos a conocer por que aunque la gente mandará al final para decidir a través de encuestas que medirán la lealtad hacia el presidente además de los resultados que den en sus encargos actuales.

“No pueden considerarse como una precampaña cuando son actos que vienen directamente de la gente y la gente tiene derecho a manifestarse”.

Sobre las sanciones que le han sido impuestas a Morena por el Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que ya solo les falta prohibirle participar en las elecciones porque “están siempre sobre nosotros”.

“Les enoja mucho esto, que hagamos público lo que están escondiendo, están escondiendo dinero, es una vulgaridad lo que hacen, hay un finiquito, hay una, no sé qué nombre le pongan, pero sabemos que hay una buena cantidad de millones que se va a llevar y es dinero del pueblo, el pueblo tiene derechoa conocerlo, no es nada extraño lo que estamos pidiendo que le rinda cuentas a la gente”, al señalar el finiquito de Lorenzo Córdova.

Acusa abusos en el INE

Al expresar su opinión sobre la resolución para que Jacobo Molina regrese a su cargo como secretario ejecutivo en el INE, lo que se ha considerado como el primer revés a las reformas en materia electoral enviadas por el Ejecutivo Federal y aprobadas por los legisladores, también llamado como “Plan B”, Mario Delgado señaló que el debate ahora se centró en pelear por regresar ‘la chamba’ al amigo del consejero presidente del INE Lorenzo Córdova.

“Es pleito por chamba, por dinero, por privilegios, no tiene nada que ver con que la democracia esté en riesgo o que el INE no se toca, lo que no quieren que se toquen sosn sus privilegios, sus cargos y todo lo que han acumulado ahí durante tantos años, a escondidas del pueblo de México… Confiamos en que la Suprema Corte tome una decisión a favor de fortalecer nuestra democracia y que no caiga en la mentira de la derecha de que la reforma representa un retroceso cuando quien la está promoviendo es el principal demócrata de este país”.

Finalmente, Mario Delgado insistió que a él le gusta organizar y que por eso no estará buscando algún cargo a través de participar como candidato en el proceso electoral del 2024.

