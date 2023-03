Morena exige a la SCJN no actuar bajo consigna y evaluar el "Plan B" de forma imparcial

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que la decisión de su legalidad el "Plan B" de la reforma electoral está en la cancha de la Suprema corte de Justicia de la Nación, a quien exigió que actúe de manera imparcial,

En entrevista realizada al acudir a la Cámara de Diputados, junto con la precandidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, y tras rechazar que esta modifación a la norma ponga en riesgo la democracia en el país, Delgado Carrillo indicó que el Poder Judicial debe los ministros del Alto Tribunal del país deben atender las impugnaciones conforme a derecho, sin consignas y sin caer en contradicciones al defender la ilegalidad.

“Que actúe de manera imparcial, conforme a derecho; que no haya consignas, que respeten la investidura que representan”.

-¿No tienen a la Corte - Morena y la oposición y el gobierno federal - arrinconada a la Corte? Porque si deciden ellos de un lado son vendidos o corruptos, y si deciden del otro a lo mejor hay quienes se inconformen-.

El líder del partido dijo que es necesario que haya un criterio sin banderas. FOTO: Cuartoscuro

“No, ellos que decidan, nosotros daremos nuestra opinión siempre sobre la forma en cómo deciden. Por ejemplo, no sé a quién le gustó, no sé si eso se trate de justicia, que el mismo día que declaran culpable de narcotráfico a García Luna, los jueces en México le liberen su dinero que tenía su esposa. Es algo verdaderamente increíble, pero son cosas que pasan en el poder judicial o ahora un juez dándole protección al señor Cabeza de Vaca. No sé si eso es justicia, nosotros no estamos de acuerdo y lo vamos a seguir manifestando”, dijo.

El dirigente morenista indicó que, tras la publicación en el diario oficial de la federación de los cambios legislativos en materia electoral, están muy tranquilos y seguros de que no hay nada que viole la Constitución que le da estabilidad al país.

“Imagínense, si estuviera en riesgo nuestra democracia o nuestro sistema político, cuando ayer tuvimos el anuncio por parte de Tesla, de Elon Musk, que va a apostarle a México para construir la planta de autos eléctricos más grande de todo el mundo. ¿Por qué lo hace? Los inversionistas no ponen su dinero en cualquier lugar. ¿Por qué lo hace? Porque, además de tener un acuerdo comercial, porque además de la cercanía con Estados Unidos, hay estabilidad económica, hay estabilidad financiera, tenemos una estabilidad cambiaria no vista en muchos años”, indicó.

Sobre la posición de Estados Unidos que está en alerta por este tema, Mario Delgado indicó que son sólo algunos funcionarios intervencionistas, mal informados, que “no saben lo que está pasando”.

Con información de Elia Castillo

