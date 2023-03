"Sobre mi cadáver": Marcelo Ebrard responde al amago de los republicanos de mandar tropas de EU a México

“Sobre mi cadáver”, fueron las palabras con las que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reaccionó a la propuesta hecha por los representantes estadounidenses del Partido Republicano que solicitaron que se enviará sus tropas a territorio mexicano para combatir a los grupos del crimen organizado.

Este día, tras encabezar una mega marcha en Acapulco, Guerrero por el Día Internacional de la Mujer, el canciller anunció que mañana viajará a Estados Unidos para asistir a una reunión de cónsules, en la que señaló defenderá al país, ante la postura de los senadores republicanos Lindsey Graham y John Kennedy, quienes pidieron que EU use la fuerza para combatir el narcotráfico en México.

"Yo les contestaría que ¡sobre mi cadáver!, jamas permitiremos que se use fuerza de otro país en nuestro territorio en ninguna ocasión", dijo en entrevista.

En este contexto, Ebrard informó que en el país se han incautado seis toneladas y media de fentanilo, proveniente de otros países, lo que aseguró comprueba los resultados en materia de seguridad y comparte al narcotráfico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El secretario afirmó que su viaje al país vecino no es para pedir que se vote en contra del Partido Republicano, como indicó hace unos días el jefe del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, adelantó que solicitará que se hagan reuniones con la comunidad migrante mexicana “para informarles esto y que es una injusticia que traten a México así y que no nos vamos a dejar.

Marchan miles que le piden ser candidato

La marcha en la que participó fue convocada por la organización “Por el futuro Sí” y partió desde la vía rápida hacia el Zócalo porteño, de la zona tradicional turística.

La movilización se realizaría en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer; sin embargo, durante el evento, funcionarios públicos, entre ellos diputados, y la alcaldesa Abelina López Rodríguez se manifestaron en apoyo a Marcelo Ebrard y lo vitorearon como “presidente“.

En el acto masivo realizado en la Costera Miguel Alemán, el canciller pidió a la dirigencia nacional de Morena que publique la convocatoria para definir al aspirante presidencial de las elecciones del próximo año.

"Lo que estamos pidiendo a nuestro partido es de que ya saque la convocatoria porque el pueblo no sabe", indicó. Ebrard también pidió al partido Morena que realice una encuesta más amplia".

Por su parte, la alcaldesa López Rodríguez le manifestó al secretario que “miles y miles de guerrerenses estamos dispuestos a caminar contigo, Marcelo".

"Lo que estamos haciendo aquí caminando es para que se den cuenta cuántos somos para que hagamos la encuesta. Yo no me paso pintando bardas ni espectaculares, no es porque no me gusten sino porque no tenemos dinero", lanzó el canciller.

