Marcelo Ebrard: México es el que más apoya a EU contra el fentanilo

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que su reunión este lunes con los cónsules en Estados Unidos es para “defender a México” e informar que es el país que más ayudado al gobierno de Joe Biden para el combate al tráfico de fentanilo al incautar más de 6 toneladas de esta droga.

En el contexto de que legisladores republicanos plantean la intervención del ejército de ese país en México para combatir organizaciones delincuenciales, afirmó que la mejor respuesta es informar del esfuerzo del gobierno de México que a la fecha ha cobrado la vida de 75 militares y guardias nacionales.

En conferencia tras la segunda ronda de diálogos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN, dijo que el encuentro con los cónsules de nuestro país se realizará por la tarde en Washington D. C., por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“México ha incautado más de seis toneladas de fentanilo puro, no se fabrica en México somos un punto de paso, no de producción, que si hubiese llegado a Estados Unidos significarían seis mil millones de pastillas de fentanilo. Ese esfuerzo de México ha costado 75 vidas de elementos del ejército, de la Guardia Nacional y de otras corporaciones, ese es el tamaño del esfuerzo que se ha hecho”, enfatizó.

Lo acompaña Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, con quien dio conferencia tras la segunda ronda de diálogos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN

Rechazo a las fuerzas armadas americanas en México

El canciller destacó que se tiene que actuar decididamente contra este flagelo que se produce en otros países, pero que se transporta al territorio.

“La mejor respuesta es esa, no hay ningún… vamos a ponerlo, en otros términos: somos el país del mundo que más está apoyando a las autoridades de los Estados Unidos para impedir que llegue el fentanilo a su territorio, y eso nos está costando vidas humanas”, recalcó.



- ¿Del voto antirrepublicano? ¿Lo del voto antirrepublicano que mencionó el presidente?, se le planteó. -Bueno, no me corresponde a mí como secretario hablar de voto. Lo que sí voy es a informarles y a defender a México, esa es mi función, acotó.



En la mañanera de este viernes, el presidente López Obrador llamó “mequetrefes intervencionistas y prepotentes” a los republicanos estadounidenses que piden el uso de las fuerzas armadas de su país en México.

Adelantó que el lunes el canciller Marcelo Ebrard se reúne en Washington con los cónsules en Estados Unidos para que se informe sobre la lucha de México contra el fentanilo –como el decomiso de 6 toneladas-- y se les responda a los republicanos.

