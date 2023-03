AMLO coincide con Joe Biden en respetar la soberanía de México: revisan temas de seguridad y tráfico de armas

Tras reunirse con Liz Sherwood-Randall, asesora presidencial de Estados Unidos de Seguridad Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la decisión de su homólogo Joe Biden, de respetar la soberanía de México.

En sus redes sociales, dijo que en la reunión en Palacio Nacional con Sherwood-Randall, se analizó el tema del combate al tráfico de armas y fentanilo.

“Muy buena reunión con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Hablamos de fentanilo, del tráfico de armas y de la decisión del presidente Joe Biden de respetar nuestra soberanía”, escribió el presidente.

En el encuentro con la delegación estadounidense se abordó el tema del secuestro de los cuatro estadounidenses Foto: Especial

Fuerzas armadas

En entrevista al salir de Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon dijo que no hay tensión con el gobierno de Estados Unidos por las declaraciones del presidente López Obrador quien se lanzó en la mañanera contra los senadores republicanos por su propuesta de que intervengan en México fuerzas armadas.

“No, no hay tensión con Estados Unidos porque esa es una declaración de senadores republicanos, pero no es el gobierno de Estados Unidos que plantean algo que saben de antemano que no es realizable, y lo plantean porque esa es su campaña electoral y creen, piensan que atacar a México y culparlo de cosas que México no tiene… no solo no tiene la culpa, sino que le estamos ayudando”, afirmó.

Dijo que en el encuentro con la delegación estadounidense se abordó el tema del secuestro de los cuatro estadounidenses.

“Reconocieron el trabajo que México ha venido haciendo respecto a esto, que se actuó con eficacia y rapidez y que se está haciendo la investigación en curso”, afirmó.

