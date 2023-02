Margarita Zavala defiende a Felipe Calderón y responde a Morena: “No hubo pacto con el crimen organizado"

Las fracciones parlamentarias de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, se confrontaron con la bancada del PAN tras acusar al ex presidente Felipe Calderón y a la legisladora Margarita Zavala de pactar con carteles del narcotráfico, la ex primera dama rechazó acuerdos con el crimen organizado.

La efeméride con motivo de la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, fue motivo de un enfrentamiento verbal entre legisladores del bloque lopezobradorista y la bancada de Acción Nacional. Al fijar el posicionamiento de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), la diputada Lilia Aguilar, confrontó directamente a Zavala los vínculos con el narcotráfico que presuntamente tuvo el ex titular del Ejecutivo, de acuerdo con revelaciones dadas a conocer en el juicio en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna en Estados Unidos.

margarita Zavala negó nexos con el crimen organizado Foto: Facebook Margarita Zavala

“Creen que, con el silencio de complicidad, van a acabar con una realidad, Felipe Calderón instauró un narco estado en este país, y acá a la derecha, quieren seguir protegiendo a ese narco Estado, ustedes se han atrevido acá, en esta tribuna a querer tachar al presidente (Andrés Manuel) López Obrador, porque tuvo la gentileza de saludar a la madre de un capo”, señaló la petista.

La diputada aseguró que lo revelado en el juicio al ex funcionario revela la relación que el gobierno federal tenía con células del narcotráfico en el país y que, dijo, iban más allá de un saludo.

“Aquí queda en evidencia que ustedes no la saludaban, los abrazaban y eran dueños del negocio junto con ellos. El juicio de Genaro García Luna requiere que muchos vengan a rendir cuentas aquí, especialmente Margarita Zavala a la que abiertamente aludo, para que venga y nos diga cómo se hicieron tantas tropelías, cómo avanzó el cartel de Sinaloa en este país, bajo los ojos ciegos, aparentemente ingenuos o tontos”, sostuvo Lilia Aguilar.

Margarita Zavala rechaza nexos con el crimen organizado

En su oportunidad y en respuesta a las alusiones, la panista Margarita Zavala rechazó cualquier nexo del gobierno federal con la delincuencia organizada durante la administración de su esposo y tras agradecer a su bancada el respaldo, señaló que Calderón fue un titular del Ejecutivo valiente.

“No hubo un solo pacto político con criminal alguno, en cambio la ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos, es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice de abrazos y no balazos, o solo los libera, los defiende, no los extradita y hasta pide su extradición. Se enfrentó al crimen organizado, ya quisiéramos presidentes valientes, ya quisiéramos, ya quisiéramos partidos responsables, mi solidaridad también a la Fuerza Aérea Mexicana que no merece ni a Morena ni a sus aliados en el gobierno”, sostuvo Margarita Zavala.

Legisladores aseguran que durante el sexenio de Felipe Calderón hubo pacto con el crimen organizado Foto: Facebook Felipe Calderón Hinojosa

Previo a la intervención de Zavala, el vice coordinador de Morena, Leonel Godoy, solicitó una moción de orden debido a los gritos de las diputadas panistas, acto seguido, el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana se refirió al episodio en 2010 cuando el ex diputado federal del PRD Julio César Godoy ingresó a la Cámara de Diputados escondido en la cajuela de un auto para evadir a la Policía Federal, que buscaba detenerlo por el delito de crimen organizado.

“Le pido al equipo de seguridad de la Cámara que revise la cajuela de los diputados de Morena, para ver si no hay un alguien de apellido Godoy en ella”, señaló el vicecoordinador del PAN, Jorge Triana.

En respuesta a las alusiones, Godoy, se dijo orgulloso de ser opositor al gobierno de Felipe Calderón cuando fue gobernador de Michoacán.

“Fíjense que me siento muy honrado de haber sido adversario de Felipe Calderón cuando yo fui gobernador de Michoacán, ahora el tiempo nos está dando la razón, los granadazos, el michoacanazo fue obra de Genaro García Luna porque quería que un cartel se apoderara de Michoacán”, señaló Godoy.

DME