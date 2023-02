Diputados de Morena y oposición se confrontan nuevamente por Plan B de reforma electoral

La fracción parlamentaria de Morena y aliados se confrontaron en posicionamientos con las bancadas del bloque opositor del PAN, PRI, PRD y MC, por el Plan B de la reforma electoral, durante la efeméride con motivo de la Promulgación de la Ley Electoral de 1917.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, una de las dos efemérides enlistadas en el orden del día fue motivo de confrontación debido al llamado Plan B de reforma electoral.

A nombre del grupo parlamentario del PAN, el legislador, Paulo Martínez, defendió las reglas electorales vigentes, que recordó fueron resultado de amplios consensos a diferencia del llamado Plan B de la reforma electoral.

“México no admite reformas electorales sin discusión, mucho menos sin una lectura previa, México no merece un Plan B, una reforma segundona, sin discusión, mal hecha, sin una técnica legislativa, no merecemos un albazo como el que se aprobó en esta Cámara de Diputados hace unas semanas y que hoy ha sido impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló el panista.

"Seguiremos luchando en contra de cualquier intento de retroceso a nuestro sistema electoral" Foto: Especial

En este contexto, señaló que la reforma que modifica seis ordenamientos en materia electoral, es regresiva y muestra la intención del gobierno federal de volver a tener el control de las elecciones, lo que implica una regresión en el sistema democrático en el país.

“El llamado Plan B, mostró el rostro autoritario de quien pretende imponer su voluntad en las elecciones, de acabar con el árbitro electoral y volver a los tiempos más oscuros del fraude electoral y del control de las elecciones desde el gobierno. El presidente de la República pasará a la historia como un autócrata que simplemente se quedó en el pasado, con los efectos negativos de su propio perjuicio y revanchas políticas y personales”, sostuvo.

Oposición a favor del pueblo y la democracia

Al fijar el posicionamiento de la fracción parlamentaria del PRI, la diputada Sue Ellen Bernal, señaló que su partido refrenda su compromiso a favor del pueblo y de la democracia. “Seguiremos luchando en contra de cualquier intento de retroceso a nuestro sistema electoral, de cualquier intento de retroceso a nuestra democracia”, subrayó.

En su oportunidad, el diputado del PT, Benjamín Robles defendió la reforma que aún se encuentra en proceso legislativo en el Senado de la República y arremetió en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), a quienes acusó de ser parciales.

“Hoy el árbitro electoral muestra su verdadero rostro, hoy que sus consejeros electorales se exhiben como lo que verdaderamente son, pregoneros de la oposición cuotas y cuates de los partidos que los pusieron en el cargo, operadores al servicio de los intereses, siempre lo han sido, pero por lo menos antes lo disimulaban en público, en cambio ahora ya no tiene el menor rubor y salir a los medios y mostrar su total carencia de imparcialidad.

“A menos dos meses de que concluyan su encargo, se les ha olvidado por completo que aún son integrantes de un organismo supuestamente autónomo”, señaló el diputado petista. Al referirse al Plan B de reforma electoral, señaló que a pesar de la oposición hay reforma electoral para abaratar las elecciones y para tener elecciones limpias.

