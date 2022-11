AMLO exhibe a los opositores que fueron a la marcha a favor del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en la Mañanera de este lunes que se proyectara una lista de los políticos y las personas que acudieron a la Marcha en defensa del INE, cuya convocatoria fue realizada por el bloque opositor a la federación. El mandatario celebró la organización de la manifestación y exhortó a que sean perseverantes para defender sus ideales.

“Las luchas aún cuando se trate de mezquindades, requieren de perseverancia de no cansarse, exige de muchas fatigas, no es nada más una marcha y hasta el año que viene, no, que organicen otra y que ahora sí el Zócalo, otra (marcha) más; esa es la vida democrática y que bueno que se esté conformando el bloque conservador, es que eso es mejor que la clandestinidad", aseguró el presidente de la República.

La lista de los asistentes a la marcha. Foto: Noemí Gutiérrez

En el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Andrés Manuel López expuso la lista de los asistentes a la marcha, entre los que se encontraban:

José Woldenberg

Vicente Fox

Margarita Zavala

José Narro Robles

Elba Esther Gordillo

Claudio X. González

Emilio Álvarez Icaza

Miguel Ángel Osorio Chong

Marko Cortés

Alejandro Moreno

Donaldo Colosio R

Arquidiócesis de Xalapa

Jesús Zambrano

Jesús Ortega

Roberto Madrazo

Fernando Belauzarán

Sobre la marcha en favor del INE, el jefe del Ejecutivo Federal indicó que que ojalá que así continúen los opositores, "Me dio mucho gusto que a pesar de la campaña, porque vaya que le metieron, se aplicaron. No participó mucha gente. !Les falta más!", aseguró el mandatario, quien agregó:

“Lo del INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo, los que se manifestaron ayer, lo hicieron en contra de la transformación, a favor de los privilegios que ellos tenían”, aseguró AMLO,

Claudio X. González estuvo en la Marcha. Foto: Noemí Gutiérrez

Además de la lista con los nombres de los asistentes a la Marcha en defensa del INE, también mostró en el Salón Tesorería algunas fotografias de las mismas personas que estuvieron con los contigentes de inconformes a la Reforma Electoral propuesta por López Obrador, personajes de la esfera pública a quienes el presidente llamó "puro demócrata".

Roberto Madrazo con los contigentes. Foto: Noemí Gutiérrez

El mandatario federal indicó que sobre la supuesta agresió que hace contra el INE no tiene fundamento, afirmó que lo que busca con la Reforma Electoral es "fortalecer la democracia de nuestros país, protegeral porque todavía hay riesgos de fraudes", sentenció el Andrés Manuel López.

En ese sentido, afirmó que varias personas que participaron durante la manifestación que transitó desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, han participado en fraudes electorales y citó los nombres de: Vicente Fox, Claudio X. González y Margarita Zavala.

Alejandro Moreno fue a la convocatoria. Foto: Noemí Gutiérrez

Asimismo, el presidente López Obrador agradeció a la gente que asegura es mayoría en el país, porque sigan arropándolo en su lucha por la Cuarta Transformación del país: “Agradezco mucho a la gente, y además celebro, de que la mayoría de los mexicanos está en favor de la transformación, que quiere la igualdad, la fraternidad, que no odia, que no discrimina, que no son clasistas ¡Lo celebro!”.

El resto de los personajes públicos que acudieron a la manifestación fueron:

Santiago Creel

Manuel Clouthier

Laura Zapata

Sergio Mayer

Joaquín Cosio

Carlos Alazraki

Lía Limón

Sandra Cuevas

Mauricio Tabe

Santiago Taboada

Jorge Triana

Lorenzo Lazo

Javier Lozano Alarcón

César Hank Inzunza

Juan Manuel Gastélum

José Guadalupe Osuna Millán

Maru Campos

Por último, el mandatario aprovechó para también agradecer a los diputados "que ya aprobaron el presupuesto... Los adultos mayores van a recibir un incremento en sus pensiones", aseguró.

