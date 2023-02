Pablo Amilcar descarta rupturas de Morena en Guerrero, seguirá luchando para transformar la entidad

Pablo Amílcar Sandoval, diputado federal de Morena por Guerrero, tuvo una conversación exclusiva con Adriana Delgado a través de la señal de televisión de El Heraldo Media Group. En ella aseguró que la entidad que representa ha sido históricamente una de las más golpeadas del país por la pobreza. Destacó que esta región ha sido utilizada por caciques locales que han impedido el desarrollo y han actuado en contra de la población, la cual tampoco se ha doblegado.

"Yo creo que el tema de la pobreza es algo ofensivo que ahora aparece como si fuera espontáneo, pero no hay muchas décadas, siglos diría yo, de castigo al estado de Guerrero, precisamente por su gente valiente y luchadora", dijo.

Pese a esto, indicó, las condiciones han ido mejorando poco a poco, al punto de que ya no es común la historia de las personas que mueren con hambre o los niños que pierden la vida por no poder comprar un medicamento o por no haber tenido la oportunidad de ser atendidos por un médico debido a la falta de recursos.

Gran parte de este resultado, que asegura aún no ha logrado acabar con todas las desigualdades, se ha logrado gracias a los programas sociales que cada vez permean más en la sociedad. Aseguró que es necesario construir una etapa de desarrollo en la entidad para a la par acabar con. la pobreza. Una de las dinámicas que ayudaría a seguir con este avance, indicó, se debe dar por medio del cambio de los usos y costumbres para que no haya más violaciones a los derechos a humanos como las que sufren las niñas que son vendidas en las comunidades rurales.

"Necesitamos utilizar la capacidad que se tiene en Acapulco para generar círculos virtuosos, digo yo que irradian crecimiento económico, para después generar ese bienestar y el desarrollo".

Amílcar Sandoval aseguró que de no existir Acapulco, Guerrero estaría en riesgo de ser el estado más pobre de toda la nación. El turismo, apuntó, ha sido importante en la generación de productos y servicios. Este panorama es el que se debe aprovechar, apuntó el político.

"Tenemos sector primario, tenemos una economía de subsistencia. Básicamente el sector primario y algunas exportaciones", dijo.

El diputado aseguró que los empresarios están del lado del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a las dinámicas que persigue la Cuarta Transformación, ya que los programas sociales generan estabilidad, aunque añadió que es necesario crear una coordinación más estrecha con la iniciativa privada para que haya mejores condiciones para la gente.

Destacó que los recursos que ofrece el gobierno a la gente ayuda para la circulación del dinero, ya que los beneficiarios suelen usarlo en sus gastos diarios, lo cual da como resultado una sociedad con un mayor dinamismo económico.

No hay resentimientos con Evelyn Salgado

El funcionario, quien compitió con Félix Salgado Macedonio y posteriormente con Evelyn Salgado para ser el abanderado de Morena para al gubernatura de Guerrero, aseguró que no hay ningún tipo de ruptura con la gobernadora. Aceptó que las encuestas son un procedimiento que siempre levantará polémicas por sus características originales.

Indicó que estos ejercicios miden únicamente la opinión de la gente, por lo que entiende su funcionamiento y los acepta como el método con el que el Movimiento de Regeneración Nacional ha elegido a sus candidatos.

"Queremos que le vaya bien a la gobernadora Evelyn Salgado. Queremos que se consolide la transformación de nuestro estado", dijo.

Aseguró que el proyecto iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador debe continuar más allá de estos primeros cuatro años, ya que permitirá transformar a todos el país.

"Llegaran los momentos de definiciones y todos debemos asumir que estamos caminando, que estamos construyendo algo mucho más grande que nosotros mismos". Aseguró que seguirá en la lucha para cambiar al estado sin importar en qué trinchera se encuentre.

