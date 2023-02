Xóchitl Gálvez: "A mí no me van a doblar, porque he luchado desde que tengo 12 años"

Xóchitl Gálvez Ruiz es ingeniera, empresaria, senadora de la República, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y secretaría de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Fue delegada en Miguel Hidalgo de 2015 a 2018 y candidata a la gubernatura de su natal Hidalgo. Ahora tiene nuevas metas en mente y no hay duda de que luchará por conseguirlas. En entrevista con Adriana Delgado para El dedo en la llaga de El Heraldo Media Group, la legisladora habló sobre sus orígenes, sus metas y sus aspiraciones par ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Nació en Tepatepec, Hidalgo, un municipio en el que existía mucha pobreza y que en su entorno también vivió violencia doméstica. "Tepatepec era un pequeño poblado donde las mujeres éramos vistas como un mueble, es más, los hombres decían una frase, que a mí me encanijaba. Decían, las mujeres solo sirven para dos cosas, para el petate y para el metate. Esa era la visión que se tenía de una mujer", lamenta.

Pero eso hizo que luchara y que trabajara para salir adelante. Recuerda que hacia gelatinas con su madre, para venderlas al día siguiente en el mercado. Las condiciones no eran buenas y en casa no tenían un baño sino una letrina, no había una regadera y tenían que buscar leña para bañarse o para cocinar. Aunque la adversidad más compleja era la violencia. "Esta violencia brutal de la que mi madre era víctima. Los golpes, los trancazos, los insultos".

"Pero en lugar de darme miedo, más bien me empoderó, me hizo valiente, me hizo entrona, me hizo aprender a defenderme, entonces hay quién el miedo la paraliza. A mí el miedo me volvió una mujer más fuerte"

"El miedo me hizo una mujer más fuerte"

FOTO: El Heraldo de México

Su llegada a la política

Recordó que dejó su ciudad de origen para venir a estudiar la UNAM. Hizo el examen de ingeniería, puso la dirección de un amigo para que llegarán las notificaciones y después de unos días le hablaron a Tepatepec. "Me habló al pueblo por teléfono y me dijo, Xóchitl te quedaste la Facultad de Ingeniería. Hasta el día de hoy, yo creo que es el día más feliz de mi vida" dijo.

Al principio fue muy complicado porque no habían becas y tenía que estudiar y trabajar, además de que tuvo que pelear contra una deficiencia educativa por la diferencia de preparación que existía entre los profesores de su municipio y los de la Ciudad de México. "Traía una deficiencia académica brutal, a pesar de que yo era alumna de 10 en Mixquiahuala, acá era de 4 o 5 porque el nivel académico de los maestros en los pueblos es muy inferior al nivel académico de los maestros en la ciudad", explicó.

Aunque no era su intención dedicarse a la política e incluso rechazó algunos ofrecimientos, Xóchitl Gálvez recuerda que lo que quería era apoyar a otras personas que vivían en condición de pobreza a salir adelante, por eso fundó y presidió la fundación Porvenir, que trabajaba en varios estados, con escuelas, preparatorias y ayudaban en comunidades indígenas a apoyar a niños que sufrían desnutrición.

"Yo estaba haciendo ese trabajo, el presidente Zedillo conoció mi trabajo. Adoptó nuestro programa de la papilla como un programa de Progresa. Metió nuestra papilla, que habíamos desarrollado con el Hospital Infantil de México, y de repente me saca un reportaje el periódico Finantial Times y aparezco en la portada de Vicens Wii, como una de las 25 latinoamericanas que están haciendo cosas importantes, con este programa social, que se hacía sin apoyo del gobierno, como una persona decidida a cambiar la realidad de otras mujeres y de otros niños", recordó.

Llegaron algunos ofrecimientos de Ernesto Zedillo y después de Vicente Fox, pero Gálvez no quería porque consideraba que la política no era algo que le interesaba. "No, busqué a alguien más. Yo acabo de tener un segundo hijo, tengo un matrimonio bastante bien. Hago mi trabajo social los fines de semana, ¿para qué quiero estar ahí en los chismes de la clase política? Al final me convence y te voy a decir que es, para mí, el mejor trabajo que he tenido en mi vida" aseguró.

Xóchitl Gálvez fundó y presidió la Fundación Porvenir

FOTO: Archivo

Las mujeres en la política

"La política es ruda. No es trancazo limpio, prepárense. Aquí te van a sacar cosas". Xóchitl Gálvez reconoce que entrar al mundo de la política no fue nada sencillo y que es aún más difícil para las mujeres que llegan a este medio. Pero recomendó que no se sientan presionadas si dicen cosas de ellas.

"Yo empecé a ser una mujer plena, feliz, el día que me valió madres lo que los demás pensarán de mí"

Además aseguró que a ella y a sus ideales no las iban a doblar, porque ha luchado desde los 12 años y se ha enfrentado a muchos intereses.

Quiere ser Jefa de gobierno

La exdelegada de Miguel Hidalgo aseguró que piensa buscar la candidatura para ser Jefa de gobierno de la Ciudad de México en el 2024 y que su objetivo principal es que las mujeres tengan un ingreso económico propio, porque eso las va a liberar de violencia. "Eso las va a empoderar, vamos a tener familias más estables porque esas mujeres, mucho de ese dinero lo van a invertir en sus hijos. Entonces una clave es, ¿qué hago para que las mujeres tengan un ingreso?", dijo.

Aseguró que tiene muchos años estudiando la problemática de la Ciudad de México, que entiende qué hay que hacer con el Metro, la forma en la que se entregaría una inversión inteligente y que sabe qué cosas se pueden aplicar de su administración en Miguel Hidalgo. "Tienes que sacrificar cosas. A lo mejor no gastarías tanto dinero en publicidad, yo tenía una partidita chiquita en publicidad de Miguel Hidalgo. Yo no gastaría 750 millones de pesos para promover tu imagen, cuando el Metro está así", propuso.

Xóchitl Gálvez quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México

FOTO: Archivo

SEGUIR LEYENDO:

Jesús Ramírez Cuevas: las mañaneras de AMLO han aportado a la democracia y a que la gente se informe mejor

Clara Brugada: "He trabajado desde todas las trincheras y me encantaría gobernar la CDMX"

Lourdes Mendoza y los sacrificios que tuvo que hacer en el periodismo