Clara Brugada: "He trabajado desde todas las trincheras y me encantaría gobernar la CDMX"

Clara Brugada Molina es economista, activista social, política y en 2018 se convirtió en la primera alcaldesa de Iztapalapa. Creció en una familia de lucha social y de ideales que influyeron en su educación desde que era muy joven. "Siempre tuvimos el gran objetivo de estudiar, terminar los estudios y avanzar en medio de todas las circunstancias en las que crecimos. Tomamos conciencia de que en este país tenía que haber cambios. Viví en Chiapas en los setenta y nos dimos cuenta de la gran discriminación que había hacia los indígenas", recuerda la funcionaria local.

En entrevista con Adriana Delgado para El dedo en la llaga de El Heraldo Media Group, Clara Brugada recordó que desde esa época hizo la promesa de vincularse con la población y regresar algo de lo que recibió, especialmente de la comunidad indígena. "Soy y me considero activista social, activista para la transformación", explica con orgullo.

Entre los cargos que ha tenido en la administración pública está el de diputada local, diputada federal, senadora suplente electa y delegada / alcaldesa de Iztapalapa en dos oportunidades. En su labor ha intentado defender el espacio público, las áreas verdes, garantizar los derechos de las mujeres y mejorar los niveles de seguridad.

Clara Brugada define su trabajo en la administración pública como "lucha, lucha y lucha". Y es que el trabajar en la alcaldía Iztapalapa no es algo sencillo, porque se trata de la demarcación más grande de la capital y el segundo municipio de mayor extensión en México.

Además, es la región en donde se concentra más pobreza en la Ciudad de México, con rezagos y "creo que todas esas situaciones tan difíciles, inseguridad, pobreza y déficit en todo lo social con una gran desigualdad, la hemos venido enfrentando con propuestas, con alternativas".

Sobre su trabajo con la Jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la alcaldesa aseguró que es un honor y que hay una gran coincidencia en los objetivos que se han marcado, en la forma de acercarse a la población, el profundizar la democracia, la transformación de la ciudad y otros aspectos de relevancia.

"Entonces, por supuesto que con Claudia yo estoy muy contenta. Me da muchísimo gusto que una mujer tan brillante como ella tenga posibilidades de seguir adelante. Para mí es la mejor gobernante del país, no lo dudo en ningún momento. Nos conocemos también históricamente en todas estas grandes luchas y yo sé, de repente estamos mujeres al frente de una gran ciudad, de una gran alcaldía con perspectivas de futuro y con todo lo que implica y ahí vamos juntas y todo", aseguró.

Sin dar más vuelta, Adriana Delgado le preguntó a la alcaldesa si le interesa ser Jefa de gobierno de la Ciudad de México.

"Desde hace mucho tiempo he trabajado por esta ciudad desde distintas trincheras, creo yo que hemos trabajado mucho por la ciudad y sí me encantaría gobernar está hermosa ciudad y sabemos que es un tema relevante el gobierno de la Ciudad de México. Me preguntas, te contesto: Me encantaría"