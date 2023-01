Ana Lilia Herrera: la elección del Edomex en 2023 será la madre de todas las batallas

La contienda electoral del próximo año será la madre de todas las batallas, así lo prevé Ana Lilia Herrera. La diputada priista cree esto debido a la densidad poblacional en la entidad conformada por 125 municipios en los que viven cerca de 17 millones de personas que tienen reclamos históricos que está lista para atender.

Para enfrentar el reto, aseguró la política en entrevista con Adriana Delgado, fue indispensable que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se sumara al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Esta decisión se tomó no solamente por la mayor posibilidad frente a las urnas, sino por un reclamo ciudadano que exige una oposición sólida.

"Hoy la sociedad está polarizada. Yo lo lamento profundamente, no debiera ser así. Yo creo que todos los días la política tendría que buscar el cómo sí para entregar resultados".

La política dijo que la coalición se unió como parte de una solicitud que hizo la ciudadanía a los partidos. FOTO: El Heraldo Media Group

Busca una coalición sólida

El triunfo de la alianza, dijo, dará pie a que la democracia evolucione, debido a que se tendría el primer gobierno conformado por una gran coalición. Destacó que hace unas semanas se reguló un mecanismo para permitir este tipo de gestiones a fin de que haya una verdadera representatividad, una mayor transparencia y una claridad en cuanto al cumplimiento de los acuerdos entre estas fuerzas políticas.

"Lo que está en riesgo, es mucho, no solo el Estado de México. Está en riesgo el país".

Además de esto, Herrera ve en la oposición una una oportunidad para reconciliar al país e incluso puso en la mesa la posibilidad de ampliar la coalición para que no sean solamente el PRI, el PRD y el PAN los que se encarguen de generar a los mejores perfiles para cambiar el rumbo de la nación.

Aseguró que su carrera política responde a sus capacidades y no a una cuota de género. FOTO: El Heraldo Media Group.

No le tiene miedo a Morena

Herrera aseguró que no teme al nombramiento de Delfina Gómez como aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional, debido a que este partido, dijo, ha demostrado en cuatro años que no es una representación adecuada para el pueblo, ya que no sabe gobernar. Explicó que esta fuerza política ha adelantado su campaña debido a que es su fuerte ante la ciudadanía y no los resultados en sus gestiones.

"De 2018 para la elección de 2021, Morena en el Estado de México perdió más de 30 municipios que gobernaba, es decir, no pudieron ir ni siquiera por la reelección".

Añadió además que no se ha cumplido con las expectativas que se generó al pueblo de México en diversos municipios y localidades, por lo que también la Cuarta Transformación ha perdido la confianza de la gente.

La priista aseguró que el Estado de México está preparado para ser gobernado por una mujer, pero descartó que esto se deba a un asunto de cuotas de género. Indicó que los ciudadanos buscan una mayor congruencia, capacidad y resultados. La coalición entre el PRI, el PAN y el PRD, nombraron en diciembre a Alejandra del Moral como la virtual candidata de la alianza para competir por el Estado de México.

