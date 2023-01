Lourdes Mendoza y los sacrificios que tuvo que hacer en el periodismo

Lourdes Mendoza ha construido durante dos décadas una carrera respetable y reconocida dentro del periodismo. Curiosamente, al inicio no estaba interesada en entrar a la prensa ni mucho menos tener un trabajo. Ella quería ser madre.

“¿Yo quería trabajar? No, yo quería ser mamá, quería ser ama de casa, estar en la cocina, la vida como dicen, tú haz planes, platícaselos a Dios y Dios se va a reír de ti, y así me pasó a mí”, contó en entrevista con Adriana Delgado en el programa El Dedo en la Llaga de El Heraldo Media Group.

Pero las cosas tomaron otro rumbo. “La vida decidió por mí”, expresó. Se casó y su relación terminó en un divorcio. Regresó a casa de su mamá y le exigieron trabajar para mantener a su hija Daniela. Fue ahí donde terminó en una casa de bolsa, empleo que había aprendido por su exmarido.

“Así es cómo empiezo a trabajar en el medio financiero y un día me hablan de Televisa y me dicen: ‘Oye fíjate que vamos a hacer un esfuerzo para hacer Conexión Financiera. ¿Qué es conexión financiera? pues queremos hacer un canal 24 horas, pero de puras finanzas y entonces era México, Nueva York, Argentina, pero no por el peso de Argentina financieramente sino por el idioma y Madrid”, detalló.

Lourdes Mendoza ha construido durante dos décadas una carrera respetable y reconocida dentro del periodismo

La reportera era la única que estaba en el piso de remates en un momento de cambios. Fue un punto de inflexión para el mundo, para la economía globalizada, para darle paso a la tecnología y para las mujeres. Para ella fue un enamoramiento con el periodismo. “Ahí entendí lo que significaba hacer historia, ahí entendí lo que significaba este oficio que respeto”, completó.

Ahora ha tenido que mantener una relación con su trabajo y con su hija. “Es difícil. Sí, sí es muy difícil, pero a mí me enseñaron algo, a que siempre le tenía que hablar con la verdad. Entonces si yo le digo estás castigada tantos días, estás castigada y se lo cumplo hasta el último día. Si yo le digo, mañana vamos al cine, mañana vamos al cine”, mencionó.

Contó que alguna vez le tocó que estaban legislando la Ley 3 de 3 en el Congreso de la Unión en un domingo, pero le prometió a su hija que irían a ver una película. La llevó a la función de la mañana conocida como matiné y después fue a cubrir la sesión.

La periodista ha tenido que mantener una relación con su trabajo y con su hija

“¿Cómo vas compaginando? Hablándole con la verdad y haciéndole entender que una mujer hoy en día, un ser humano hoy en día, además de mamá, además de esposa, además de amiga, antes que nada, eres tú y la chamba, pues la necesitas. O sea, no hay manera de que en mi casa podamos comer si no trabajo todos los días”, apuntó.

Mendoza es modesta. Ha estado detrás de los micrófonos de Radio Fórmula, ha escrito para el diario Reforma, para el suplemento Club Social, así como para las revistas Vértigo y Nueva Era, además de que es una de las fundadoras del canal Proyecto 40. Sin embargo, ella no considera ser una mujer exitosa.

“No me siento exitosa. Soy una mujer nada más que todos los días sale a trabajar, que tiene el enorme placer de hacer un trabajo espectacular que me llena y que lejos de sentir que voy a trabajar, siento que me realizo todos los días”, sentenció.

Sigue leyendo:

El periodista Joseph Zárate narra la historia de los sepultureros durante la primera ola de la pandemia

Dos estampas de Elena Poniatowska

“Escribir es una razón de vida”: Elena Poniatowska