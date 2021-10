Retiro mi reserva

La participación en tribuna del diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, otrora súper delegado en Guerrero (ex coordinador de los programas de Desarrollo) y aspirante (fallido) a la gubernatura de su estado, personificó en buena medida la actitud de los morenos frente a sus adversarios.

O más bien habría que decir: frente a los panistas; porque ese fue precisamente uno de los ángulos políticos más notorios durante la discusión en tribuna de la Miscelánea Fiscal 2022: que al PRI no sólo no lo maltrataban, no lo señalaban, no lo cuestionaban… Vaya, ¡ni lo tocaban!

Todo era contra el PAN. Y es de hacerse notar porque uno de los objetivos del partido en el poder es dividir la alianza legislativa que mantienen PAN-PRI-PRD. Meter discordia entre ellos es parte de la estrategia del partido guinda.

No es para menos. A la vista está la reforma eléctrica, luego viene la reforma electoral, elecciones en los estados, el 2024… Morena –y desde Palacio Nacional- busca romper el bloque de Va por México. Y a la alianza opositora le corresponde resistir).

En ese tenor, el guerrerense arrancó su discurso fustigando a “la minoría panista…, porque son minoría ¿eh?, ¡acostúmbrense a perder!”

¿La razón de tal señalamiento? A decir de Pablo Amílcar (hermano de la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval), “porque el pueblo de México le ha dado la espalda a los traidores de Acción Nacional”.

Acusaciones: Se la pasan buscando cómo no pagar impuestos, haciendo ingeniería fiscal. Trabajan para sus patrones…Son mayordomos, esclavos dóciles de empresarios desleales (porque los verdaderos empresarios trabajan con la 4T). Están defendiendo empresas fantasmas y factureras que utilizan a jóvenes para lavar dinero Tienen mucha envidia de lo que está haciendo la Cuarta Transformación.... Triste papel juegan”.

Frente a la gritería desatada en el salón y los berreos burlones de la oposición, el diputado Sandoval respondería: “Podrán decirnos becerros, pero nunca ratas, como lo han sido tantos años”.

Dicho lo cual –al igual que muchísimos de sus compañeros de partido y afines- avisó a la Mesa Directiva: Retiro mi reserva.

Así se la pasaron durante horas y horas.

En cuanto a poner a discusión alguna de las 380 reservas al dictamen por parte de la oposición: ¡Desechadas!

-0-

PRESUMIR CON SOMBRERO AJENO.- Desde otra tribuna, la de la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la limitación para deducir donativos a organizaciones de la sociedad civil.

-¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento de la cultura? –preguntó AMLO- ¡Nooo! Esa no es la función de las empresas.

"Eso lo inventaron. ¿Y saben para que lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir, o saludar con sombrero ajeno”.

-0-

GEMAS: Obsequio del canciller Marcelo Ebrard sobre su responsabilidad en el colapso de la Línea 12 del Metro: “Hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí, no daría la cara. Actué profesional y de una manera íntegra… ¿Cómo me siento? Yo cumplí con mi deber en ese momento, es lo que tenía que hacer”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

MAAZ