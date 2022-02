Diputados aprueban eliminar que el titular de la Conapred deba tener título profesional

Con un choque entre bancadas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves una reforma que elimina el requisito de tener título profesional para ocupar la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); la oposición acusó que es una “ley regresiva”.

Con 260 votos a favor, 193 en contra y 22 abstenciones, se reformó el artículo 26 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La propuesta nació de una iniciativa de Morena, bancada que junto a la del Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista defendieron el dictamen, argumentando que exigir el título para ocupar el cargo es “discriminatorio y clasista”.

“Compañeras y compañeros legisladores, este requisito es contradictorio con la misma ley, pues en sí mismo un acto discriminatorio”, dijo desde tribuna la morenista Nelly Minerva Carrasco al presentar el dictamen.

En contra de la reforma, que pasó al Senado para su análisis, fueron el PAN y el PRI. El panista Jorge Espadas dijo que el Conapred necesita una mujer u hombre profesionista, y acusó que el verdadero propósito de la reforma es imponer a un titular del Conapred a modo, sin el perfil adecuado. La comparó con la llamada “Ley Taibo”.

“Ya lo hicimos aquí, bueno, lo hicieron ustedes, la mayoría, cambiar la ley para que una persona pudiese ocupar la titularidad de un organismo, y hoy es la segunda ocasión. Y no debemos legislar para una persona”, señaló.

Sin embargo, Morena acusó que la derecha en México de ser “racista, clasista y discriminador”, y refutó al PAN que para velar por los derechos humanos no se necesita ser profesionista, y puso de ejemplos a luchadores sociales sin títulos universitarios como la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, e incluso al propio fundador del Conapred.

“Quien impulsó esta comisión fue Gilberto Rincón Gallardo, un extraordinario dirigente de la izquierda mexicana que luchó siempre contra la discriminación. Con este requisito que se impuso desde la derecha del viajo régimen no hubiera podido ser presidente de esta comisión para prevenir la discriminación”, dijo el diputado de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros

El vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, también defendió el dictamen, poniendo de ejemplo que para ocupar cargos como el ser diputado o presidente de la República no se necesita título profesional.

“¿Cuál es el requisito académico que tienen las diputadas o diputados paniguados o cualquier legislador, representante de la nación, para estar en esta soberanía que es la más alta dignidad que puede tener el pueblo de México ¿cuál es el requisito? Ninguno, no importa la formación. Ha habido algunos racistas, clasistas, que han venido aquí a pedir títulos universitarios como si los títulos quitaran lo racista y lo clasista”, señaló.

Cinthia López Castro, diputada del PRI, dijo que aprobar este dictamen es “una ley regresiva” que pinta a la LXV Legislatura que “solapa la ignorancia”, y recordó que en México sólo el 21 por ciento de la población cuenta con un título universitario.

“A mí me apena mucho que menos del 50 por ciento de los diputados cuenten con un título universitario, y que muchos de ustedes ni siquiera entregaron los papeles cuando entraron al Congreso para poder saber. Y el hecho de que ustedes no tengan un título universitario no quiere decir que ahora vamos a promover que titulares de organismos tan importantes no tengan un título universitario”, señaló.

En tanto, la morenista Érika Vanessa del Castillo defendió que actualmente en países como Estados Unidos, Francia y España no se tienen restricciones para asumir este tipo de cargo, incluso para elegir a sus primer ministros y presidentes, como fue el caso de George Washington y Harry Truman; en cambio, contrató que la educación “no hace grandes líderes”.

“¿Qué nos ha traído de bueno eso en los últimos 36 años del pasado régimen que se niega a morir? ahí tenemos al doctor Carlos Salinas de Gortari; o al doctor Ernesto Zedillo con el error del 94, que aún seguimos pagando; o el licenciado Vicente Fox, con su grado académico puede atenuar la ignorancia, pero no la torpeza mental; o al licenciado don Felipe de Jesús Calderón, que con su grado académico y con su encargo lo usó para encubrir a sus familiares y proclamó impunidad. Hasta hablan en inglés y peor aún piensan en inglés”, dijo.

MC votó en abstención porque, aunque consideró que es un dictamen progresivo en materia de derechos, puso en duda el verdadero propósito de la reforma.

“No es descabellado pensarlo porque muchas veces este gobierno ha hecho eso para poner a amigos o aliados en puestos que les han quedado muy grandes. Sin embargo, la otra alternativa es pensar que en el largo plazo y en la naturaleza del organismo en cuestión el Conapred es un organismo que busca prevenir la discriminación en México, creemos que sería un contrasentido que precisamente en este organismo mantuviéramos un requisito que pudiera ser considerado discriminatorio en sí mismo tomando en cuenta que sólo el 15 por ciento de la población mexicana cuenta con un título universitario”, dijo la diputada de MC, María Leticia Chávez.

Por Iván Evair Saldaña y Elia Castillo

