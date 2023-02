"¡Sigue Calderón!": diputados de Morena gritan y exhortan a la FGR a investigar al expresidente panista

La dirigencia nacional de Morena que encabeza Mario Delgado, exhortará a la Fiscalía General de la República (FGR), a reunir elementos para iniciar una investigación en contra del expresidente Felipe Calderón, tras señalar que no debe quedar impune, el morenista señaló que el exmandatario debe ser cuestionado sobre su responsabilidad política y judicial en los delitos por narcotráfico que se le imputan al secretario de seguridad pública durante su administración, Genaro García Luna.

En conferencia de prensa, el líder morenista señaló que el extitular del Ejecutivo le debe una explicación a los mexicanos luego de que este martes Genaro García Luna, fue declarado culpable de cuatro delitos por narcotráfico y uno por falsedad de declaraciones.

En este contexto, Delgado señaló que exhortarán a la FGR para que reúna los elementos para iniciar una investigación en contra de Calderón tras señalar que “no debe quedar impune”, señaló que habrá una exigencia del pueblo de México para que se esclarezca el caso.

El dirigente cuestionó si el expresidente en realidad no sabía de los vínculos de García Luna con el narcotráfico Foto: Especial

“Ya no estamos hablando de un debate político, no estamos hablando de una especulación, de una guerra de noticias, estamos hablando de que un jurado encontró culpable de cinco delitos, cuatro por narcotráfico, al responsable de la seguridad del presidente (Felipe) Calderón, además el que nos metió en su supuesta guerra contra el narcotráfico, eran parte de una banda no del Estado mexicano… entonces vamos a hacerle un exhorto a la fiscalía que busque elementos”.

El dirigente cuestionó si el expresidente en realidad no sabía de los vínculos de García Luna con el narcotráfico y tras señalar que incomoda que no pase nada en México sobre esta investigación.

“La pregunta es ¿sigue (Felipe) Calderón con su teoría de que él no estaba enterado?, de verdad no sabía como subalterno encargado de todo el tema de seguridad estaba actuando a favor de un grupo criminal…le seguimos creyendo a Calderón, yo creo que nadie le cree, habría que preguntarse cuál es la responsabilidad política pero también judicial del expresidente Calderón, tal vez por eso está llamado a la construcción de un partido político, su lema de campaña sería -Todos somos García Luna- ¿o cómo? Pero creo que Calderón le debe una explicación a todas y todos los mexicanos”, señaló el dirigente de Morena.

Correcto que García Luna cargue con las consecuencia de sus actos: PAN

Al grito de “¡Sigue Calderón!”, “¡Sigue Calderón!”, diputados de Morena celebraron la declaración de culpabilidad del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por cinco cargos relacionados con narcotráfico y falsedad de declaraciones en una corte de Nueva York, Estados Unidos.

“No hay crimen perfecto. El jurado declaró culpable a Genaro García Luna Foto: Cuartoscuro

La bancada del PAN, consideró correcto que García Luna cargue con las consecuencias de sus actos, pero confió en que, en su momento, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett y la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador, rindan cuentas.

La sesión ordinaria de este martes fue utilizada por Morena y aliados para hacer pronunciamientos sobre la resolución de la corte estadounidense y recriminar a la fracción parlamentaria del PAN sobre los vínculos del ex secretario federal.

Con carteles en los que se leía “Felipe Calderón no sólo sabía, era cómplice” y “El 84% de las y los mexicanos consideran que Felipe Calderón debe ser investigado por presuntos nexos con el narco”; así como la consiga “¡Sigue Calderón!”, el bloque lopezobradorista pidió que se juzgue la presunta complicidad del ex mandatario.

A través de su cuenta de Twitter, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, publicó un mensaje sobre la resolución de la corte en el caso García Luna.

“No hay crimen perfecto. El jurado declaró culpable a Genaro García Luna. Al tomarse como válidos los testimonios, los que siguen son Vicente Fox y Felipe Calderón”, señaló.

El primero en sacar el tema fue el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña quien desde su curul celebró el veredicto y dijo que la historia le dio la razón cuando en su momento, recordó, acusó a García Luna de nexos con el narcotráfico.

“Hace 14 años, desde este lugar, le dije a García Luna que era un asesino y que estaba vinculado a ‘El Chapo’ y que iba a acabar en la cárcel por sus crímenes. Hoy, un jurado en Nueva York acaba de determinar por unanimidad que es culpable de los cinco delitos que se le imputan: el tiempo me ha dado la razón y la justicia cojea, pero llega, celebro ese veredicto”.

Al tomarse como válidos los testimonios, los que siguen son Vicente Fox y Felipe Calderón” Foto: Cuartoscuro

El diputado Salvador Caro, de Movimiento Ciudadano, se sumó a la celebración por la culpabilidad de García Luna, pero cuestionó la complicidad e ineptitud de la “cuarta degeneración” para castigar a otros funcionarios corruptos.

“Por supuesto todos estamos muy satisfechos con las sanciones al corrupto de García Luna, pero quiero resaltar la hipocresía de la cuarta degeneración; la FGR respecto a toda la información que se ha derivado de ese juicio en Estados Unidos no ha dado ningún paso para sancionar a otros funcionarios corruptos que aun el día de hoy están en funciones dentro de las estructuras del gobierno federal; la justicia se hace en Estados Unidos, porque aquí hay complicidad, ineptitud y falta de voluntad para combatir a la delincuencia organizada”.

Luego de los múltiples reclamos de los diputados de la alianza “Juntos Hacemos Historia”, el vicecoordinador de la bancada del PAN, Jorge Triana respondió a los señalamientos y pidió un minuto de silencio por las víctimas de la inseguridad en la presente administración y tras aplaudir que la resolución sobre el caso García Luna, confió en que se aplique la justicia en otros casos.

“Quisiera pedir otro minuto de silencio para las 140 mil personas que han perdido la vida a través de homicidios dolosos en este sexenio y las más de 60 mil que resultaron desaparecidas. Ha sido juzgada una persona y va a cargar con las consecuencias de sus actos y eso nos parece correcto, ojalá que los delincuentes como (Alejandro) Gertz Manero, como (Manuel) Bartlett, ojalá que la familia del presidente también rinda cuentas en su momento, pido ese minuto de silencio respetuoso para los acaecidos, del sexenio, del narcogobierno de Andrés Manuel López Obrador”, sostuvo el líder panista.

Chocan en Senado por caso de García Luna

Con acusaciones de cínicos y narco gobiernos, senadores de Morena y la oposición chocaron por el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y quien fue encontrado culpable por un Corte Federal en Estados Unidos de los casos de tráfico de drogas, delincuencia organizada y otros delitos del fuero Federal.

En el debate en el Pleno de la Cámara alta, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) celebró que la justicia estadounidense haya encontrado culpable al secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, pero sostuvo que hay políticos priistas de antes que ahora están en Morena y siguen cometiendo delitos, y ejemplificó el caso de Manuel Barttlet, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza también celebró la deliberación de un jurado de EU que culpó de cinco delitos García Luna durante las administraciones de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa.

Sin embargo, criticó al gobierno federal porque casos como el de García Luna únicamente son juzgados por autoridades extranjeras y no por la justicia mexicana.

"No vean la justicia desde la televisión", exigió el senador.

Con la culpabilidad de García Luna se confirma lo que desde hace mucho acusaban Foto: Especial

En respuesta, el senador morenista César Cravioto se dijo "encabronado" de escuchar a esos "cínicos e hipócritas" que ahora piden justicia cuando el país tiene altos índices de violencia por el narco gobierno y narco Estado que dejaron los sexenios panistas.

"El país estuvo entregado al crimen organizado por ustedes. Por lo menos una disculpa al pueblo de México deberían dar, qué nivel de cinismo tienen", expresó.

Advirtió que si los panistas no piden disculpas al pueblo de México van a seguir teniendo derrotas electorales como en Tamaulipas, pues "la gente ya los alucina por mentirosos y doble caras".

Quien también encendió la tribuna con sus comentarios fue la senadora Antares Vázquez (Morena) quién aseveró que con la culpabilidad de García Luna se confirma lo que desde hace mucho acusaban: "hubo narco gobiernos con Acción Nacional".

"Narco Estado lo instituyó Acción Nacional. Acción Nacional es muerte, es violencia y es narco gobierno", enfatizó.

Sin embargo, ninguno de los coordinadores y vicecoordinadores del PAN, Julen Rementería o Kenia López, subieron a tribuna a hablar del tema, ni a favor ni en contra.

Quien culminó el debate, en tono burlon, fue el senador Félix Salgado Macedonio (Morena), ya que dijo tener información de último minuto en la que se asegura que la "marcha convocada por la oposición para defender al INE este domingo, será en verdad para pedir la liberación de Genaro García Luna".

dhfm