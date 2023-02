"La justicia ha llegado": AMLO y políticos reaccionan al veredicto contra García Luna

Luego de que el ex secretario de seguridad, Genaro García Luna fuera declarado culpable de los cinco delitos de los que era imputado en la Corte de Nueva York en Estados Unidos, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, celebró en su cuenta de Twitter la resolución del jurado que halló culpable al "escudero de Felipe Calderón":

"García Luna es declarado culpable por tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones en E.U. La justicia ha llegado para quien fuera escudero de @FelipeCalderon. Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca".

El llamado "súper policía", quien fue la máxima autoridad en al seguridad del país durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinjosa, fue hallado culpable por los delitos de Conspiración internacional para distribuir cocaína, conspiración para distribución y posesión, conspiración para importar cocaína, Delincuencia organizada y falsedad de declaraciones.

Tras ser declarado culpable, la próxima audiencia donde García Luna conocerá la sentencia que deberá cumplir en prisión está programada para el próximo 27 de junio alrededor de las 11:00 de la mañana (hora local de EU).

Las reacciones al veredicto

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el veredicto que halló culpable al exsecretario de seguridad es una traición a México. “De ese tamaño es la traición del presidente Calderón y de Genaro García Luna a las instituciones mexicanas, a la historia de nuestro país.

Ya no es una cuestión política, fue un jurado en Estados Unidos que lo hallaron culpable. La pregunta obliga sin duda: ¿es posible que Calderón siga con su teoría de que él no estaba enterado, de verdad no sabía como su subalterno cargado de todo el tema de seguridad estaba actuando en favor del grupo criminal?”.

Información en desarrollo.

SIGUE LEYENDO:

"Está decidido": AMLO demandará al abogado de García Luna por daño moral

AMLO pide al jurado del caso García Luna emitir una recomendación a EU por el operativo "Rápido y Furioso"

RMG