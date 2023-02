"Está decidido": AMLO demandará al abogado de García Luna por daño moral

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que "está decidido" que demandará al abogado del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna por los señalamientos que le hizo durante el juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional de este martes, el jefe del Ejecutivo federal reiteró su intención de interponer una denuncia en contra de César de Castro, quien lo acusó de actuar de manera tendenciosa y “de querer manchar” su nombre.

"Está decidido, estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí, fíjense si no me va a extrañar el juicio, al final de cuentas yo fui con el único señalado. Eso me recuerda a la elección del 2012 que usamos el candidato del PRI, el licenciado Peña había gastado más como se demostró después con la Pemex, con lo que ya declaró el director de Pemex, lo de Odebrecht que habían gastado más de lo establecido en la ley y su campaña habían rebasado el tope la del INE. y lo del tribunal que no que no había gastado más el que ha gastado más era yo que yo fui este rebase el tope, así está esto", explicó.

López Obrador dijo que se ultima en los detalles de la demanda para saber en qué corte de Estados Unidos es procedente. "Estoy esperando que me informen cómo sería, en dónde es, qué procede si procede, pero en unos días más vamos a saber", precisó.

¿Por qué AMLO demandará al abogado de García Luna?

Durante la audiencia del pasado 14 de febrero en el juicio contra el ex secretario de Seguridad, el abogado de García Luna preguntó al entonces testigo Jesús “El Rey” Zambada, si había entregado un millonario soborno para la campaña presidencial del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador en julio de 2013. César de Castro insistió al capo que recordara cuando dio 7 millones de dólares para financiar.

Sin embargo, pese a la insistencia del defensor de Genaro García, “El Rey” Zambada indicó que no recordaba haber dicho que haya destinado esa cantidad de dinero para la campaña presidencial de AMLO: "No podría haber dicho eso porque no es cierto", comentó Jesús Zambada, informó el periodista de Vice, Keegan Hamilton.

AMLO: “‘El Rey Zambada’ resultó más derecho”

AMLO indicó que César de Castro se equivocó. Foto: Archivo

Un día después de la audiencia donde César de Castro insistió en el tema del presunto financiamiento del narco a la campaña de López Obrador, el mandatario federal respondió al asegurar que el hermano del “Mayo” Zambada resultó “más derecho” que el abogado de García Luna al afirmar que trató de involucrarlo en el juicio.

“Lo de ayer es una muestra clara, el quererme involucrar, este abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada, pero si se analiza este abogado es parte de la misma mafia, de García Luna, de los jefes de García Luna, y toda la red de delincuencia política, financiera, de cuello blanco, que imperó en el país”, acotó AMLO.

Incluso AMLO señaló que el jurisconsulto se equivocó porque supuestamente “el dinero que me dieron, 7 millones de dólares era para enfrentar a (Vicente) Fox, no les entendió bien cuál era la consigna de decir, ¿no?, todos son iguales, todo es lo mismo, lo de siempre del conservadurismo", señaló.

SIGUE LEYENDO: