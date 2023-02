AMLO pide al jurado del caso García Luna emitir una recomendación a EU por el operativo "Rápido y Furioso"

Hermosillo, Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al jurado del caso Genaro García Luna que haga una recomendación al gobierno de Estados Unidos por su participación en el operativo Rápido y Furioso.

Durante la conferencia matutina en Hermosillo, el jefe del Ejecutivo federal dijo que en el caso del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, presuntamente ligado a grupos criminales, no se trató la participación de las agencias de seguridad de Estados Unidos en el operativo Rápido y Furioso para el ingreso de armas a México.

El presidente cuestionó la falta de acción del gobierno de Estados Unidos en contra de las drogas. FOTO: Archivo.

“Aunque no tienen teléfono, yo creo que están informados los ciudadanos que están actuando como jurado, lo único que les diría es que tomarán en cuenta todo lo que debieron haber hecho o la participación que seguramente tuviera autoridades estadounidenses en este asunto, porque no puede ser posible que no se enteraran sí había cooperación, por ejemplo, con García Luna se dio el operativo conocido como Rápido y Furioso, fue algo convenido entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México para meter armas a México, eso lo permitió el gobierno estadounidense, entonces que tomen en cuenta eso al momento de resolver, que cuando menos haya una recomendación para que se investigue a quienes participaron del gobierno estadounidense en todas estas acciones”, indicó.

López Obrador se pronunció porque se investigue la participación de funcionarios estadounidenses en el operativo. Cuestionó que en caso de que hayan sabido de esta situación, debieron haber informado a las autoridades mexicanas, con las cuales guardan desde hace años una relación estrecha.

El mandatario dijo que es necesario que se haga una recomendación por este caso. FOTO: Presidencia.

Además de esto, el jefe del Ejecutivo federal consideró que el gobierno de Estados Unidos ha hecho muy poco para evitar el consumo de drogas en ese país.

“En Estados Unidos se da el consumo de la droga, y qué el gobierno con todo respeto hace muy poco por evitar la demanda o el incremento en el consumo del fentanilo y de otras drogas. La pregunta es ¿qué están haciendo con los jóvenes para difundir sobre el daño que ocasionan las drogas?, ¿cuánto dinero destina el gobierno de Estados Unidos para campañas en contra de las drogas en los canales de televisión?”, expuso.

