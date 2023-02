Las plantas que generen baterías de litio en Sonora tendrán facilidades

Hermosillo, Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que habrá facilidades para que las plantas de baterías de litio que deseen invertir en Sonora puedan hacerlo para que los recursos obtenidos por el aprovechamiento del mineral se queden en la entidad y no en otros países.

En la conferencia de prensa realizada en Hermosillo, el jefe del Ejecutivo federal dijo que esas inversiones promoverán el empleo y el desarrollo en la entidad.

Aseguró que este desarrollo permitirá un mayor avance en la zona. FOTO: Presidencia.

“Vamos vamos a hacer valer la Ley de Nacionalización de este mineral estratégico para beneficio de Sonora, para que se establezcan las plantas de creación de baterías la industria automotriz en Sonora, haya empleos en Sonora y se aprovechen estos recursos naturales de Sonora, que no se lleven los recursos naturales de Sonora a otros países, sino que se aproveche y que se den facilidades para que todas las plantas que quieran establecerse instalarse en Sonora tengan esa facilidad, eso garantiza y el desarrollo futuro de Sonora”, explicó.

López Obrador dijo que con la puesta en marcha de la primera etapa de la Planta Fotovoltaica en Puerto Peñasco se dará energía eléctrica a 60 mil hogares de Sonora, y dijo que hay condiciones para establecer otras cinco Plantas Fotovoltaicas en la entidad.

“Ya se inició con esta planta en Peñasco para energía solar, pero se puede replicar en cinco sitios de Sonora, hoy empieza a producirse energía, preguntaba yo, cuánto, porque no quiero ir a prender la planta, oprimir un botón y que no signifique nada, me dicen que ya a partir de hoy, eso es lo que voy a hacer oprimir el botón, va a significar electricidad para 60 mil hogares y es apenas el inicio eso”, indicó.

Sigue leyendo:

AMLO firmará el 18 de febrero el decreto para entregar las reservas de litio a la Sener

AMLO tendrá gira en Sonora: Alfonso Durazo confirmó que visitará estos 7 municipios