AMLO pide anular la ley que castiga los insultos a la autoridad: "No vamos a enjuiciar a nadie por hacerlo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es necesario eliminar cualquier ley que castigue los insultos a la autoridad, debido a que hay diversos actos como la matanza de Tlatelolco o el encarcelamiento de Francisco I. Madero.

Destacó que la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional que buscaba que hubiera mayores penas para esta práctica actuó sin dolo y con la mejor de las intenciones, pero dijo que no es la vía en la que se debe actuar en su gobierno.

"Claro que no estoy pidiendo que me insulten, pero no vamos a enjuiciar a nadie por hacerlo", dijo,

Dijo que buscará derogar la posibilidad de que este plan sea aceptado. FOTO: Presidencia.

No obstante, dijo que buscará actuar legalmente en contra del abogado de Genaro García Luna, quien lo acusó en el juicio que enfrenta el exsecretario de Seguridad, de haber recibido un pago de al menos siete millones de pesos por parte del crimen organizado.

Esto, dijo, se da debido a que estos dichos se hicieron en contra de la envestidura presidencial y además pone en duda la autoridad moral con la que ha llevado las riendas del país.

"No podemos ser rehén de ningún grupo de interés creado, de ninguna mafia y menos de extranjeros", dijo.

