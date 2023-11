Guardia de Lomas de Angelópolis rompe el silencio, asegura que ya denunció a Patricio "N" ante la FGE

Luego de que se volvió viral un video que muestra la agresión de un estudiante de la Preparatoria Anáhuac, identificado como Patricio "N", contra un guardia de seguridad en el el fraccionamiento Lomas de Angelópolis, la víctima - un joven llamado Jonathan - reapareció en medios de comunicación para relatar su versión de los hechos y anunciar que ya interpuso una denuncia en contra del menor de edad que lo golpeó.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el guardia de seguridad comentó que ha padecido severos dolores de cabeza y ha sido sometido a diversos estudios para que se determine cuál es su estado de salud actual. De igual manera, Jonathan detalló que la golpiza inició cuando a Patricio "N" no le abrió la pluma de residentes, ya que su Parkimovil no funcionaba en esos momentos.

De acuerdo con el testimonio de Jonathan, Patricio "N" se molestó porque la pluma de residentes no le abrió y comenzó a ponerse violento. En primera instancia, el estudiante de la Anáhuac insultó al guardia de seguridad y posteriormente estacionó su auto, se bajó y entró a la caseta de seguridad, donde continuó con la agresión.

“Cuando yo me di cuenta ya tenía la camioneta como a 10 pasos de la caseta, en eso yo le marqué a mis supervisores, entró a la caseta y me empezó a agarrar a golpes”, explicó Jonathan. Agregó que los guardias de seguridad están capacitados para guardar la calma en ese tipo de situaciones, por lo que no tocó al menor de edad, a quien le reiteró, en repetidas ocasiones, que su golpiza había quedado grabada por las cámaras de seguridad.