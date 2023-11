Problemáticas como el clasismo, la discriminación y el bullying son las que han dejado ver algunos actos de violencia cometidos por los llamados "juniors" en el estado de Puebla. Y es que estudiantes de las mejores escuelas de la entidad se han convertido en protagonistas de agresiones que se han hecho virales a través de redes sociales. Tal y como ocurrió con un alumno de la Preparatoria Anáhuac que fue captado agrediendo a un guardia en Lomas de Angelópolis.

A través de distintas plataformas digitales como X, se empezó a difundir un video en el que se alcanza a ver cómo el estudiante de nombre Patricio golpeó a un vigilante. ¿La razón? el guardia no le permitió al acceso por no identificarse correctamente. Aunque hasta el momento, la Universidad Anáhuac ya suspendió temporalmente al presunto agresor, hay que decir que no es el único caso similiar en Puebla. Te contamos.

El joven ya fue suspendido temporalmente de su escuela. Créditos: X/captura.

Pelea del BINE Puebla

En junio de este año, alunmos del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE) de Puebla protagonizaron una fuerte pelea que tiempo después se hizo viral en internet. En la grabación se alcanza a obervar cómo dos jóvenes son brutalmente golpeados al grado de que tuvieron que ser trasladados al hospital.

Un punto importante en esta situación es que las víctimas del hecho ocurrido en la colonia Aquiles Serdán aseguraron que sus compañeeros del BINE ya los habían agredido anteriormente. En este sentido, aunque lo habían reportado con la escuela, no se tomaron cartas en el asunto.

Juniors agreden a persona en situación de calle

Recientemente se dio a conocer otro video con el que quedó en evidencia el momento en que un grupo de jóvenes agredió a una persona en condición de calle "por diversión" en el municipio de Atlixco, Puebla. En el material compartido en redes, es posible ver la forma en la que uno de los agresores pateó al hombre hasta derribarlo y luego se echó a correr junto con sus acompañantes.

Después de que se difundió este terrible acto, se generó toda una ola de indignación en la que distintas personas hicieron uso de su cuenta de la plataforma X a fin de pedir la intervención de las autoridades y el deslinde de responsabilidades por el hecho de violencia.

El caso de Neto Calderón

Neto Calderón fue víctima de una fuerte agresión por varios "juniors" en la zona de bares de Angelópolis, Puebla. Créditos:X.

Finalmente, uno de los casos que más impacto tuvo fue el de Neto Calderón, un joven que fue víctima de una fuerte agresión por varios "juniors" en la zona de bares de Angelópolis, Puebla. Luego de que la grabación de los hechos se hizo viral, se logró identificar a los responsables como alumnos del Tecnológico de Monterrey Puebla y de la Universidad Anáhuac.

Cabe mencionar que debido a esta situación, los gemelos de nombre Luis y Francisco se entregaron a las autoridades correspondientes y fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de lesiones calificadas y discriminación.