"Otis" en su paso por el estado de Guerrero como huracán categoría cinco no distinguió zonas, clases socioeconómicas ni poblaciones. Y aunque en redes sociales se han viralizado videos y fotografías de las zonas más turísticas del puerto de Acapulco como los más de 12 kilómetros de la costera Miguel Alemán o el famoso Hotel Princess, hay regiones de las que casi no se habla, pero no por eso, significa que no estén devastadas.

Ese es el caso de La Venta, una localidad ubicada en el municipio de Acapulco de Juárez y en donde vive Gloria Olivia de Honor, una señora que con su familia, pensaba que aquel 24 de octubre sería un día como cualquier otro. Sin embargo, la repentina escalada de la fuerza de "Otis" la agarró por sorpresa a ella y sus seres queridos y lo que inició como una llovizna leve se convirtió en fuertes vientos y lluvias que ocasionaron inundaciones de hasta dos metros de altura, provocando así, una destrucción total en el poblado.

Las fuertes lluvias en "La Venta" ocasionaron inundaciones de hasta dos metros de altura. Foto: Especial.

¿Cómo vivieron Gloria y su familia el paso del huracán "Otis"?

En entrevista para El Heraldo Digital, Gloria ha declarado que ella y su familia no acudieron a un refugio debido a que no pensaban que "Otis" iba a causar tan grandes estragos. En este sentido, narró que todo empezó con una ligera lluvia que fue cobrando intensidad al grado de que con el paso de las horas, el sonido de los vientos daba miedo, la electricidad dejó de existir y los minutos se hicieron eternos.

"Se escuchaba (el viento) como lamentos, una situación muy tensa y todo el tiempo y las horas se nos hicieron eternas, porque esa intensidad de viento duró mucho. Entonces era nada más guardar la calma", narró la señora.

Gloria y su familia no acudieron a un refugio debido a que no pensaban que "Otis" iba a causar tan grandes estragos. Foto: Especial.

La tensión para Gloria y los suyos creció porque a las afueras de su casa se encuentra un canal de desagüe que tampoco dejaba de sonar. Y mientras el canal sonaba, el agua no dejaba de subir en sus calles y viviendas, llevándose con ella muchas de las cosas que la mujer y su familia habían construido por años.

Con el paso de "Otis", el canal y los vientos provocaron temor en la población de La Venta. Foto: Especial.

¿Cuáles fueron los daños que dejó "Otis" a Gloria y su familia?

La angustia que experimentó Gloria durante la noche del 24 de octubre y la madrugada del 25 fue una sensación compartida por su hijo Jorge Alexis Ruiz de Honor, quien ha asegurado que lo que vivió "es una experiencia que no le desea a nadie". Al compartirnos su testimonio, el joven contó que durante esas largas horas parecía que el viento tenía vida propia.

Y es que efectivamente, los daños que "Otis" ocasionó mientras fue categoría cinco (el más alto nivel según la escala Saffir-Simpson) hicieron parecer que el fenómeno meteorológico tenía vida propia. A su paso por La Venta ocasionó que al abrir la presa se generara una gran inundación en las casas de sus habitantes, quienes acompañados de un gran temor, se esforzaron por rescatar lo que pudieron.

"Se escuchaban gritos de los vecinos pidiendo ayuda, así que entre un amigo y yo empezamos a ayudar a salir a las gentes de sus casas ya que algunas puertas se atascaron y no podían salir. La gente gritaba por ayuda entre lágrimas y llantos", expresó Jorge Alexis.

Jorge Alexis asegura que lo que vivió "es una experiencia que no le desea a nadie". Foto: Especial.

La Venta sigue sin recibir ayuda tras el paso de "Otis"

Seguramente para las y los habitantes de zonas como La Venta en Guerrero, la vida después de "Otis" no volverá a ser la misma que antes de su paso. Entre el cambio climático, el rápido crecimiento del fenómeno y el desamparo de algunas instituciones, se ha extendido una necesidad colectiva que inicia con tener recursos básicos como agua y comida.

"Al menos en mi fraccionamiento no hay ayuda, necesitamos agua, necesitamos luz, necesitamos muchas cosas pero más que nada comida", dijo Gloria.

Ante este contexto, Gloria, quien se autodefine como una damnificada más de "Otis", ha hecho un llamado con el objetivo de que se acelere y distribuya mejor la ayuda en el estado de Guerrero. Esto, especialmente para todos aquellos adultos mayores que debido a su edad no pueden moverse con facilidad y necesitan de forma urgente que se les voltee a ver.

Gloria hace un llamado con el objetivo de que se acelere y distribuya mejor la ayuda en el estado de Guerrero. Foto: Especial.

Hasta el último reporte dado a conocer por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, el paso de "Otis" ha de dejado al menos 45 personas fallecidas y 47 que siguen sin ser localizadas. Pero no debemos olvidar que cada una de esas víctimas, son historias como la de Gloria y su familia que se han visto en la necesidad de volver a comenzar.