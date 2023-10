Los adultos mayores de Acapulco piden ayuda tras el paso de "Otis": "Mañana no sé que vamos a comer"

Son los adultos mayores en Acapulco, quienes más sufren después del impacto del huracán "Otis" en Guerrero. Algunos están solos, con falta de recursos, con fuertes daños en sus hogares y enfermos. Otros más como Ana no tienen siquiera la posibilidad de moverse,

La mujer vive en la colonia Alianza Popular y ha logrado sobrevivir gracias a su vecina Martha. Antes de que iniciara la tormenta, sus sobrinas tuvieron que cargarla para trasladarla en los momentos más graves de la emergencia. A su casa se la llevó el viento y ahora está postrada en una cama porque sufre de insuficiencia renal y tiene que ser atendida.

Cientos de familias lo perdieron todo en la entidad. FOTO: Daniel Ojeda @danielojedafoto

“La voló el ciclón. Todo se voló, señor, estamos en la vil ruina. A mí sí me gustaría que nos ayudarán porque yo vivo sola. Mi hermana baja a verme, mi vecina me va a bañar y así estoy, señor, y yo quisiera que las autoridades se apresuraran señor porque todo esto que estamos viviendo nunca lo había vivido”, expuso.

María y su marido no pueden moverse tampoco

Desde la ventana de su casa, María Antonia Rodríguez Reyes de 70 años, clama por ayuda. Señala que no se puede mover ni hacer esfuerzo al igual que su marido.

Muchos no tienen los medios para mover los escombros. FOTO: Daniel Ojeda @danielojedafoto

Señala que tienen una barda que está por vencerse y todo el material que cayó a su casa no lo pueden recoger, a pesar de la ayuda de su hija. También comenta que no tienen que comer y lo que han tenido también es por la solidaridad de sus vecinos.

“Lo poco que hemos comido es lo que nos han traído los vecinos por eso comimos hoy, de ahí para allá no tenemos que comer señor. Mañana no sé que vamos a comer, mi hija no puede con todo”, comentó.

Muchos no tienen más que hacer más que esperar. FOTO: Daniel Ojeda @danielojedafoto

Van 45 muertos en Guerrero, informa el gobierno

Durante la conferencia matutina de este lunes 30 de octubre en Palacio Nacional, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dio a conocer al presidente Andrés Manuel López Obrador que hasta el momento se tienen registrados oficialmente 45 personas fallecidas, así como 47 que no han sido localizadas en toda la entidad.

Para poder ayudar en la labor, se han implementado 30 brigadas que se encargan de buscar a la población. En total se han encontrado a 152 individuos que han vuelto con sus familias.

Hasta el momento se ha censado 20 mil viviendas y se trabaja a marchas forzadas para restablecer las líneas de comunicación, así como la energía. La Sedena se encargará de distribuir 50 toneladas de víveres para las familias que se encuentran en la zona.

