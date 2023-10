Marlon cuidaba el yate de su patrón y fue castigado por “Otis: así fue su dramática historia

El huracán Otis tocó tierra en las costas de Acapulco durante la madrugada del pasado miércoles 25 de octubre, siendo categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Tras su paso dejo calles y casas inundadas, hoteles destrozados, daños a los sensores de la alerta sísmica, árboles derribados, carreteras bloqueadas, comunicación interrumpida y escombros por todo el puerto.

No obstante, estas afectaciones fueron registradas en tierra firme, en el mar las cosas fueron completamente diferentes. Cuando el huracán ingresó a Acapulco en la bahía había decenas de embarcaciones, algunos en los cuales se encontraban hasta dos personas, algunas de las cuales hoy se reportan como desaparecidas. Hasta ahora, no hay cifras exactas para conocer cuántas embarcaciones fueron afectadas por Otis, pero los números podrían ser cientos.

¿Le pagaron con un kilo de carne al pastor?

En este contexto se volvió viral el caso de Marlon Valdez, un marinero que cuidaba el yate de su patrón, cuando el huracán arrasó por Acapulco. En entrevista con El País el joven destacó que su empleador rentaba la embarcación para fiestas o paseos y su trabajo consistía en "velar" el yate: “es una tarea que es de cajón, o sea, no es de que sí quieres o no. Tú como marinero tienes la obligación y la responsabilidad de cuidar tu embarcación y de hundirte con ella”, comentó.

Marlon reveló que el día que Otis ingresó a Guerrero, él recibió un kilo de carne al pastor como parte de su paga por cuidar la embarcación. Agregó que el martes 24 de octubre estuvo lloviendo durante el día, por lo que el yate no recibió turistas, así que el marinero pidió ayuda a otros jóvenes de 19 años para cuidar la embarcación: “sabíamos que venía bastante fuerte, pero supuestamente estábamos ‘preparados’ para ese tipo de cosas”.

¿Tuvo que saltar al mar durante el huracán?

Cuando la tormenta llegó, el bote en el que estaba Marlon comenzó a hundirse, sin que alguien pudiera ayudarlo: "por radio no había quien te ayudará, radié a la marina, radié a capitanía de puerto, también ellos estaban igual. Tenían gente muerta también. El hecho de que el mar no perdona a nadie, ni embarcaciones así de grandes como los que tienen ellos. Entonces supongo también se están salvaguardando de todo el relajo que estaba haciendo el huracán”, dijo.

“Le avisé (al dueño) que no podía salvar su barco. Me dijo que aguantara, que cortara los cabos de los barcos que nos estaban golpeando. Me dijo ‘si ves que ya no puedes, brinca, pero aguanta, por favor’. Fue todo y le dije ‘ok, hecho”. Marlon también recordó que cuando el barco se hundía él y sus colegas tuvieron que saltar al mar y estuvieron a merced de Otis por más de 40 minutos, hasta que pudieron subir a otra embarcación, donde se resguardaron y sobrevivieron al huracán categoría 5.

¿Otros marineros murieron cuidando sus embarcaciones?

"Se veían escombros, se veía diesel, el diesel brilla de colores en el agua. Entonces estábamos nadando entre escombros diésel, bueno, flotando, porque no podíamos ni siquiera nadar. No te da el cuerpo para ir a contracorriente”, dijo. Para llegar a la embarcación donde sobrevivieron, Marlon y su tripulante tuvieron que "nadar" 10 metros, hasta que pudieron subir al bote y ponerse "a salvo".

Finalmente, Marlon comentó que sentía "impotencia" de no haber podido ayudar a otros marineros, quienes al igual que él se encontraban cuidando embarcaciones: "al lado de mí había, por ejemplo, un velero y los chavos que lo estaban cuidando tenían 17 o 18 años y me gritaban que los ayudara. Siento impotencia, por decirles que no, que no podía ayudarles, porque eran ellos o yo. Hay mucha gente que no sé si está viva o no”, sentenció el joven.

