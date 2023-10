Cuando "Otis" pasó como huracán categoría cinco en el estado de Guerrero, trajo consigo una larga lista de historias de personas que han perdido a sus seres queridos, las casas y recursos que por años tuvieron que construir o incluso tienen a familiares que no han podido encontrar. Eso le pasó a la señora Rosi, quien busca a su hijo Antonio del que desconoce su paradero desde el pasado miércoles 25 de octubre cuando salió en busca de víveres.

De acuerdo con un testimonio registrado por el periodista Marcos Muedano, el joven salió con el objetivo de encontrar víveres, pero hasta el momento sigue sin reencontrarse con su madre, quien ahora no para de buscarlo desesperadamente.

"Por favor hijo, donde quiera que estés, llega a la casa, porque ya no aguanto este vacío, por favor, llega a la casa donde quiera que andes", dijo la señora Rosi con lágrimas en los ojos.

¿Qué se sabe del hijo de Rosi?

En la entrevista que Rosi concedió a medios de comunicación, la señora muy emocionada aseguró que su hijo se llama Víctor Antonio Moreno Aguilar y tiene 20 años de edad. Lo describió como un joven delgado y de estatura similiar a la de ella. Cabe señalar que en los videos que circulan en plataformas como X, se alcanza a observar que la señora no es muy alta.

Rosi asegura que sus vecinos de la colonia Barra Vieja, Acapulco, lo vieron salir. Foto: La Silla Rota.

Hasta el momento, Rosi sabe que sus vecinos de la colonia Barra Vieja en el municipio de Acapulco lo vieron salir el miércoles en busca de víveres. No obstante, luego de que no ha regresado, la señora con un profundo dolor no ha parado de buscarlo, incluso en hospitales de la región y aunque el huracán "Otis" les arrebató todas sus pertenencias.

¿Cuántas víctimas ha dejado "Otis" en su paso por Guerrero?

Lamentablemente historias similares a la de Rosi podrían estarse repitiendo en varios puntos no sólo de Acapulco, sino de todos los municipios de Guerrero que resultaron afectados por el huracán "Otis". De hecho, en un enlace telefónico con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Evelyn Salgado Pineda, actual gobernadora de Guerrero, informó que hasta el momento se reporta el fallecimiento de 45 personas mientras que 47 siguen sin ser localizadas.

Sin embargo, cabe mencionar que la tarde de este lunes 30 de octubre, Salgado Pineda señaló que el gobierno de Guerrero "ha logrado localizar con vida hasta el momento a 152 personas que se encontraban reportadas como desaparecidas en Acapulco tras el paso de Otis".