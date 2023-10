"No hay ningún tipo de manipulación": Mario Delgado rechaza obstáculos o retrasos en la impugnación de Marcelo Ebrard

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que haya obstáculos o dilación en el proceso para resolver la impugnación que presentó Marcelo Ebrard ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para reponer la encuesta que definió a Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, pero señaló que será respetuoso de los tiempos de la instancia intrapartidista.

“No hay ningún obstáculo, no hay ningún retraso, no es la única impugnación que hay. La Comisión tiene que atender, de igual manera, a todas las que se presentan. Tiene un reglamento la Comisión y ha sido respetuosa de este reglamento. Se está admitiendo dentro del plazo que tiene la Comisión para hacerlo. Para que se demuestre justamente, que no hay ninguna mala actitud, ninguna mala voluntad”, señaló el líder morenista en conferencia de prensa.

El líder morenista reveló que la CNHJ, también tiene que resolver al menos un recurso en contra de Marcelo Ebrard

La postura de la CNHJ ante la impugnación de Marcelo Ebrard

Lo anterior, luego de que este sábado, veinte días después de que el excanciller interpuso el recurso, la CNHJ admitió la queja.

“La Comisión ha asumido con mucha seriedad esta impugnación y está revisando, a conciencia y minuciosamente, cada uno de los argumentos y de las pruebas que se presentaron en ellas. Viene ahora una etapa de audiencias, de verificar pruebas; van a empezar a procesar ya esa impugnación para dar respuesta”, detalló Delgado.

Cuestionado sobre los tiempos en los que se resolverá la impugnación, el dirigente dijo que será respetuoso de los tiempos que establezca la comisión, pero aseguró que el tema se resuelve en tiempo y forma.

Mario Delgado evitó dar detalles sobre la impugnación de Ebrard

“Depende de las audiencias, de las pruebas, de todo el proceso que tiene que seguir. La Comisión tiene tiempos establecidos también para ella. La verdad es que la Comisión funciona de manera autónoma y somos respetuosos de ella”, señaló.

El líder morenista reveló que la CNHJ, también tiene que resolver al menos un recurso en contra de Marcelo Ebrard, sin embargo, evitó dar detalles sobre el tema para evitar, dijo, malinterpretaciones.

“Insisto: no hay ningún tipo de manipulación de esos tiempos. Hay reglamentos para resolver; hay plazos fatales que tiene que cumplir la Comisión. De hecho, ahora la Comisión tendrá que responder a la petición que hizo el Tribunal de que informara en qué estado está esa impugnación, pues ahora informará que ha sido admitida”, señaló.

