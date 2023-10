Claudia Sheinbaum expone humanismo mexicano ante Grupo Puebla

La Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, se reunió con Grupo Puebla, organización a la que le explicó el humanismo mexicano.

En una reunión que se llevó a cabo en el Museo Internacional Barroco, en Puebla, la virtual candidata presidencial

también recordó el supuesto fraude electoral en 2006.

"Fue el año 2006 cuando crece el movimiento a partir de un partido político, el PRD en su momento donde el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador es candidato presidencial y viene un terrible fraude electoral", dijo ante liderazgos progresistas.

Sheinbaum rememoró el proceso electoral ocurrido en 2006, a lo que llamó un "terrible fraude electoral"

FOTO: Especial

De acuerdo con la página oficial, el objetivo del GP es la articulación de líderes progresistas con vocación de cambio y acción política, comprometidos con la integración y el desarrollo de Latinoamérica.

En 2012, recordó Sheinbaum, vivieron una compra de votos masiva. En la reunión se encuentran presentes el político chileno Marco Enríquez Ominami, el expresidente de Colombia Ernesto Samper, así como el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

A su llegada al recinto cultural, Claudia Sheinbaum explicó cuál era la intención de su visita.

"Me invitaron, aproveché que estamos aquí en Puebla, me invitaron a participar, a poder explicar el proceso que está viviendo México, que Mario Delgado los tiene muy bien informados, me invitaron a eso y acepté la invitación", dijo en entrevista con los medios de comunicación.

Dan certeza para candidatos

Sobre el proceso de selección para los cargos de elección popular, Sheinbaum aseguró que han brindado certeza, pues no hay favoritismos.

"Les dimos mucha certeza y eso es muy importante, tanto para Puebla como todas las entidades, porque vienen muchos cargos de elección popular, son 20 mil en todo el país en 2024 y como ustedes saben, nosotros tenemos el proceso de las encuestas y primero lo que pusimos fue que fueran decididos por los Consejos Estatales", dijo.

Agregó que confían en la madurez política de los aspirantes, quienes saben que hay otros espacios de trabajo "valiosos".

