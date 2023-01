“No hay baños, no hay donde duerman": habitantes de Tapachula marcharán para retirar el módulo de atención a migrantes

Este sábado ciudadanos de Tapachula, al sur de Chiapas, realizarán una marcha para exigir a las autoridades mexicanas remover las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ante las denuncias de inseguridad, contaminación y desorden en el oriente de la localidad.

Rosario Santos, habitante del Fraccionamiento Laureles II, donde se sitúan estas oficinas adaptadas en un centro de abastos, explicó que la basura, inseguridad y la nula organización por parte de la Comar para atender a miles de migrantes, ha afectado a cientos de familias asentadas en este sector.

“No hay baños, no hay donde duerman y utilizan calles, banquetas, camellones, portones de las casas y los patios baldíos como baños.

Este sábado vecinos de Laureles pedirán que sea removida la Comar. FOTO: José Torres Cancino

Ante esta situación, el sábado 7 de enero realizarán un bloqueo de calle a las siete de la mañana, partiendo del parque de Laureles hacia la avenida central oriente, donde protestarán hasta que sean atendidos por las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Gisell Ruiz, también habitante del perímetro y médica de profesión, señaló que existen pruebas y análisis de casos de enfermedades diarréicas en niños menores de cinco años; tuberculosis pulmonar, paludismo y otro tipo de incrimines que se generan debido a las malas condiciones en que los extranjeros esperan afuera de la Comar.

“Estos campamentos no deben estar cerca de conjuntos habitacionales y deben ser removidos a lugares estratégicos, existen esos lugares y la situación es grave si hay enfermedades, inseguridad y contaminación, no solo para nosotros, también para los migrantes”, subrayó.

FOTO: José Torres Cancino

Por su parte, Gloria Calderón, vecina del inmueble que alberga a la comisión de refugio, explicó que debido a los hedores no han podido ni cocinar o realizar tareas relacionadas con alimentos, ya que temen dañar sus productos y padecer las consecuencias.

“No hemos querido ni cocinar por la pestilencia, eso me mantiene estresada, los olores son insoportables y puede acarrear enfermedades, más ahora que no llueve y no hay forma que eso se lave”, dijo.

Hasta ahora, la Comar no ha informado sobre la falta de sanitarios ni porqué no existen las condiciones óptimas para la atención de haitianos, centroamericanos, sudamericanos, cubanos y personas de más nacionalidades.

