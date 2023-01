Buscaba a su pareja ideal, hizo "match" en una app de citas y terminó secuestrado en CDMX

Un hombre identificado como Alexis, de 27 años de edad, descargó una aplicación de citas por internet con la intención de encontrar a su pareja ideal; no obstante, la historia de amor no resultó como lo había planeado y en su lugar terminó secuestrado por una banda de siete delincuentes, quienes lo privaron de su libertad en su propio departamento de la Ciudad de México. Afortunadamente, el caso no pasó a mayores y los secuestradores fueron arrestados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los delincuentes lo contactaron a través de la aplicación de citas Grindr, una red social en la cual los usuarios suelen compartir sus fotografías y tienen la posibilidad de interactuar con quienes se interesen en su perfil. En dicha plataforma, los secuestradores se hacían pasar por un hombre joven y atractivo con la intención de engañar a sus víctimas, secuestrarlas y despojarlas de fuertes sumas de dinero.

Siete personas engañaron y privaron de su libertad a la víctima. Foto:

@BlindarBJ

Alexis fue una de las víctimas que cayeron en el modus operandi de esta banda criminal; el joven acordó tener un encuentro con el perfil falso en su domicilio ubicado en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México. Sin embargo, lo que pintaba ser una historia de amor terminó abruptamente cuando el joven abrió la puerta de su departamento y, lejos de encontrar a su cita, fue amedrentado por siete hombres que ingresaron a su vivienda.

El joven fue amenazado por los criminales, quienes lo secuestraron en su propio departamento y le exigieron una fuerte suma de dinero para dejarlo en libertad. Alexis entregó sus tarjetas bancarias, pero aún así los delincuentes pedían más dinero. Asustado por los hechos, la víctima decidió comenzar a pedir auxilio y uno de sus gritos fue escuchado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acudieron al domicilio para verificar lo que estaba ocurriendo.

Cada vez más personas recurren a redes sociales para buscar el amor. Foto: Pixabay.

Elementos de seguridad ingresaron al departamento, rescataron a la víctima y arrestaron a la banda criminal que operaba en aplicaciones de citas. Los delincuentes quedaron en calidad de detenidos y será el Ministerio Público quien determine su situación jurídica.

¿Qué es Grindr, la red social donde operaban los secuestradores?

Grindr es una aplicación de citas dedicada principalmente para personas de la comunidad LGBT+. La red social fue creada en 2009 por Joel Simkhai y a la fecha cuenta con más de 27 millones de usuarios distribuidos en 192 países. La plataforma para ligar funciona de manera sencilla, ya que entrelaza el contacto de sus usuarios mediante una herramienta de geolocalización vía GPS.



SIGUE LEYENDO

"El Neto" confiaba en que algún día saldría libre porque "era inocente": 12 años después logró fugarse

Fiscalía de CDMX emite nuevo posicionamiento sobre presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel

"Eran más de 10 mil pesos": roban a una joven todos los juguetes de Reyes Magos para su sobrino