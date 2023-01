"El Neto" confiaba en que algún día saldría libre porque "era inocente": 12 años después logró fugarse

El inicio de 2023 está siendo marcado por un hombre llamado Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias "El Neto", quien durante las primeras horas de enero orquestó diversos actos delictivos en las calles de Ciudad Juárez y un motín en el Cereso N° 3 donde se fugó junto con otros 29 reos. Elementos de la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal arribaron al sitio para controlar el caos que se había desatado. Pese a que los custodios trataron de contener la violencia, los reclusos con armas largas ejecutaron a 10 uniformados, aunado a 7 presos que también perdieron la vida.

Actualmente "El Neto" tiene 34 años de edad, sin embargo, desde los 18 ya comandaba a un peligroso grupo criminal conocido como "Los Mexicles", catalogado durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón como uno de los más peligrosos del estado mexicano de Chihuahua. En octubre de 2009, Piñón de la Cruz fue arrestado por primera vez por agentes estatales por presuntamente estar vinculado con al menos 30 secuestros, colocándolo como uno de los delincuentes más buscados de aquel tiempo.

Un año más tarde, "El Neto", recibió su sentencia condenatoria para pasar 224 años de prisión al ser declarado culpable de los delitos de secuestro y homicidio. De acuerdo con informes de la prensa local, durante el traslado a una audiencia, días antes de recibir condena, un grupo armado trató de liberarlo, sin embargo, tras el intercambio de disparos resultó herido, por lo que la misión fue fallida.

Hoy con "El Neto" prófugo diversos cuestionamientos han sido revelados. Por ejemplo de que pese a su encarcelamiento durante 12 años, "Los Mexicles" estuvieron operando con sus órdenes desde las rejas. Narcomenudeo y secuestro, sus principales actividades, "El Neto" comenzó a reclutar a presos mexicanos como centroamericanos que eran deportados de Estados Unidos. Una de sus violentas acciones eran decapitar a sus víctimas y colocar sus extremidades en hieleras con las iniciales FEM (Fuerzas Especiales Mexicles), esto como método de intimidación.

A pesar de los señalamientos y un historial delictivo sangrieto-joven, "El Neto" siempre se dijo inocente de todos los delitos que se le adjudicaban. Así lo reveló en una entrevista que le ofreció a El Diario, medio de Ciudad Juárez a finales de noviembre de 2010.

¿Les parezco malo?

En ese momento "El Neto" ya se encontraba recluído en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, pero tenía claras 3 cosas: ser inocente de todos los delitos en los que estaba implicado, que presuntamente fue torturado por las fuerzas federales y que "tarde o temprano" iba a salir libre.

El entrevistador de El Diario asegura que, a diferencia de otros reclusos, Alfredo Piñón de la Cruz contestó a todas las preguntas, siempre se mostraba tranquilo y con una risa en el rostro. Esas características tenian todos los integrantes de "Los Mexicles", a pesar de tener a sus víctimas de frente o a cualquier autoridad.

“No todo es cierto, no soy malo, ¿o parezco malo?, ¿verdad que no?”, declaró "El Neto" entre risas al contestar qué significaba para él todos los delitos en los que estaba involucrado

Respecto a los señalamientos que hizo sobre tortura, Piñón de la Cruz dijo que las autoridades ya tenían detenidas a su mamá y a su esposa, además de varios integrantes de "Los Mexicles", por lo que si no se declaraba culpable, todo el peso de la ley iba a caer sobre las dos mujeres antes mencionadas.

"¿Usted qué va a hacer si tienen a su esposa y a su mamá?, decir ‘sí, yo fui y ya’”, expresó sosteniendo la mirada

"A mi me torturaron entre 12 y frente a mi mamá. Me encueraron y me amarraron a un colchón", declaró "El Neto" para El Diario. Incluso, con un poco de ironía sentenció. "¿Usted cree que a mis 21 años llevo más de 30 secuestros?". De igual forma, a la pregunta contundente de que si era culpable de todo, él solamente dijo "Mmm.. no".

