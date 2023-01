Claudia Sheinbaum: "Ganaremos la CDMX en 2024 sin problemas"

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum afirmó que Morena ganará sin problemas, la Ciudad de México en el 2024.

Tras la reunión plenaria del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la posibilidad de que pierdan con la oposición más alcaldías como sucedió en el 2021, a lo que contestó que no tiene duda de que refrendarán el triunfo con el respaldo el trabajo de su gobierno.

“De una vez, vamos a ganar la ciudad, eso no está en duda, pero ni tantito. Lo dicen todas las encuestas; de hecho, hoy salió una encuesta de la aprobación de la Jefa de Gobierno, o sea, no hay ninguna duda, yo no tengo la menor duda de que se va a ganar la ciudad en el 24, yo creo que el verde tampoco tiene ninguna duda de que vamos a ganar la ciudad en el 24”, señaló.

Acompañada de integrantes de la bancada del PVEM, Sheinbaum Pardo, descartó que haya un ataque de su equipo en contra de las otras corcholatas, para posicionarse entre las preferencias entre la gente.

“No acepto su pregunta, así como me la hace, porque ni tengo grupo ni ataco a nadie, al contrario, desde toda mi vida lo que hemos es construido un gran movimiento que hoy es mayoría en el país, y cuando hablo de unidad es porque siempre hay que hablar de unidad, siempre”,

Indicó que se sintió “muy arropada” por todos los integrantes de Morena en San Lázaro y resaltó que los gobernadores hicieron una publicación, en la que respaldan su trabajo al frente de la CDMX.

Cuauhtémoc Cárdenas un referente de la actualidad

Recordó que, durante la plenaria de Morena, mencionó que cualquier ataque a los integrantes del movimiento, es un ataque a MORENA, y lo que se tiene que defender entre los partidos que pertenecen a la coalición, los dirigentes y la gente, es proteger al proyecto.

Respecto a la calificación de “adversario político”, que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador contra Cuauhtémoc Cárdenas, por presuntamente sumarse a un proyecto político contrario a la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum dijo que cada quien toma sus decisiones, pero resaltó la personalidad del ex jefe de gobierno como referente en el cambio que se vive en el país.

“Primero mi respeto al Ingeniero Cárdenas; en el 88 participamos en lo que representó el Ingeniero Cárdenas y su ruptura con la corriente democrática, que finalmente es un parteaguas de lo que estamos viviendo hoy”, expuso.

