Claudia Sheinbaum llama a la unidad " y cerrar todas las calumnias"

Con un llamado a la unidad, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó su participación en la Cuarta Plenaria de Diputados federales de Morena.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la mandataria capitalina, indicó que es necesario defender a todos y sin distinción de las calumnias de que son objeto por parte de sus adversarios políticos, ya que acotó que los ataques no son a la persona si no al proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y también hablarles un poco del metro de la Ciudad de México para que nos ayuden a difundir y cerrar todas las calumnias que luego se dicen que, por cierto, compañero que sea calumniado compañero que tiene que ser defendido, porque esa es la parte de la unidad, y no lo digo por mí, lo digo por todos, por todas. Aquí estamos juntos todos, hermanos y hermanas, esa es la esencia de la unidad, porque la crítica que nos hacen es una crítica al proyecto, no a la persona”, expuso.

Destacó que los mexicanos viven un gran privilegio al tener Andrés Manuel López Obrador como presidente, por lo que pidió continuar otorgando el apoyo al jefe del ejecutivo.

“Tenemos que seguirle dando el apoyo al presidente, siempre. Es un proyecto y todos los que estamos en este proceso para poder representar al movimiento, en su momento, en una presidencia municipal, en una gubernatura, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados o en la Presidencia de la República, tenemos que tener en cuenta, los principios y las causas por las que luchamos”, expuso

Insistió en que el tema de la unidad, siempre ser importante, ya que es fundamental plantearlo siempre frente a lo que va definirse pronto y hacia el 2024, junto con la defensa de los principios del Movimiento de Regeneración Nacional.

Sheinbaum Pardo destacó los programas y proyectos que se han cristalizado en la capital del país como las becas a los estudiantes de los diferentes niveles escolares, la defensa de las mujeres, el combate a la criminalidad, el trolebús elevado de 8 kilómetros de longitud, que señaló se extenderá hasta Chalco por la carretera a Puebla, el Internet para Todos, entre otros.

Sobre Sandra Cuevas

Sobre las diferencias con Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, indicó que se debe estar debatiendo el tema de la Guerra Sucia que proviene desde una oficina pública, descartando que se trate de un tema personal.

“Se ha querido poner como un tema personal, y no es un tema personal; es un tema, primero de que no queremos el odio en las relaciones políticas, nunca lo hemos hecho nosotros y segundo, que eso está en una oficina pública, y eso lo que yo creo que en todo caso se debería debatirse, no otras cosas”, expuso.

A diferencia del titular de la SEGOB, Adán Augusto López, Sheinbaum sí recibió gritos de Presidenta, Presidenta, al final de la conferencia de medios.

